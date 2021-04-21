Отпуск в пандемию: правила въезда в Черногорию в 2021 году

Живописная природа, мягкий климат, достопримечательности и вкусная еда — чем не повод рассмотреть Черногорию как вариант зарубежного отдыха? Тем более вчера местные власти пообещали отменить все ограничения для туристов.



Как лететь



Пока что прямого авиасообщения у России с Черногорией нет. Туристам из регионов придется лететь сначала до Москвы, а потом делать пересадку в Вене, Белграде, Будапеште или другом городе. Правила пересадки и ограничения, которые вводит аэропорт той или иной страны, туристу нужно уточнять дополнительно.

