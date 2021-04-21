Отпуск в пандемию: правила въезда в Черногорию в 2021 году

Живописная природа, мягкий климат, достопримечательности и вкусная еда — чем не повод рассмотреть Черногорию как вариант зарубежного отдыха? Тем более вчера местные власти пообещали отменить все ограничения для туристов.
Как лететь
Пока что прямого авиасообщения у России с Черногорией нет. Туристам из регионов придется лететь сначала до Москвы, а потом делать пересадку в Вене, Белграде, Будапеште или другом городе. Правила пересадки и ограничения, которые вводит аэропорт той или иной страны, туристу нужно уточнять дополнительно.
Виза
Виза для граждан России не нужна.
ПЦР-тест
Раньше для въезда в Черногорию требовался отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за
Справка о вакцинации
Необязательна.
Декларация о здоровье
Не требуется.
Страховка
Не требуется.
Ограничения
СЮЖЕТ
В Черногории по-прежнему актуален масочный режим, с 21:00 до 6 утра действует комендантский час. ТРЦ, магазины, рынки работают с 7 утра до 20:00, театры, музеи и галереи — до 18:00.
Рестораны, бары и кафе открыты с 07:00 до 18:00. Междугородные перевозки запрещены с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.