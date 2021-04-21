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Отпуск в пандемию: правила въезда в Черногорию в 2021 году

Хорошие новости для туристов: страна сняла все барьеры на посещение курортов

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Туристы едут в Черногорию за морем и сказочными пейзажами

Туристы едут в Черногорию за морем и сказочными пейзажами

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Живописная природа, мягкий климат, достопримечательности и вкусная еда — чем не повод рассмотреть Черногорию как вариант зарубежного отдыха? Тем более вчера местные власти пообещали отменить все ограничения для туристов.

Как лететь

Пока что прямого авиасообщения у России с Черногорией нет. Туристам из регионов придется лететь сначала до Москвы, а потом делать пересадку в Вене, Белграде, Будапеште или другом городе. Правила пересадки и ограничения, которые вводит аэропорт той или иной страны, туристу нужно уточнять дополнительно.

Виза

Виза для граждан России не нужна.

ПЦР-тест

Раньше для въезда в Черногорию требовался отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до пересечения границы. Также требовалась справка на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации. Однако 20 апреля 2021 года местные власти объявили о скором снятии барьеров на въезд в страну: для граждан РФ посещение будет свободным, не нужен даже тест. Впрочем, пока не уточняются сроки утверждения этого решения.

Справка о вакцинации

Необязательна.

Декларация о здоровье

Не требуется.

Страховка

Не требуется.

Ограничения

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

В Черногории по-прежнему актуален масочный режим, с 21:00 до 6 утра действует комендантский час. ТРЦ, магазины, рынки работают с 7 утра до 20:00, театры, музеи и галереи — до 18:00.

Рестораны, бары и кафе открыты с 07:00 до 18:00. Междугородные перевозки запрещены с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

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Черногорияпутешествиятуризмпандемия коронавируса
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