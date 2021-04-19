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Сеть городских порталов Shkulev Media Holding пришла в Краснодар

Это девятнадцатый город в составе Сети городских порталов

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Сейчас на сайте&nbsp;<a href="https://93.ru/" target="_blank" class="_">93.RU</a> уже начали выходить актуальные для жителей Краснодара материалы

Сейчас на сайте 93.RU уже начали выходить актуальные для жителей Краснодара материалы

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В Краснодаре начала работу команда сайта 93.RU — новый проект Сети городских порталов Shkulev Media Holding. В нее входит 43 городских сайта, до последнего времени редакции находились в восемнадцати городах, Краснодар стал девятнадцатым городом присутствия.

Ранее у 93.RU была редакция в Краснодаре, тогда проект принадлежал сети порталов «Ругион», однако позже был заморожен. В 2015 году Shkulev Media Holding приобрел эту сеть и до последнего времени сайт функционировал без редакции в регионе. В прошлом мае холдинг перезапустил сайт «НГС.Кемерово», и меньше чем за год его посещаемость выросла с нуля до 30 тысяч уникальных посетителей среднесуточно.

— Нас это вдохновило на то, чтобы масштабировать удачный опыт в другом крупном городе, — говорит руководитель спецпроектов Сети городских порталов Shkulev Media Holding Анатолий Ефремов. — Краснодар — классный город, деловой центр юга России, динамично развивающийся. Один из немногих городов, куда хотят переехать (и переезжают) люди со всей страны. Там сильный, развитый медиарынок, и нам интересно на нем работать. Сейчас в команде сайта три сотрудника. Мы планируем сфокусироваться на поиске ярких историй, проблемных тем, диалоге между властью, бизнесом и горожанами. И, конечно, на признании в любви к Краснодару — как мы признаемся в любви ко всем городам нашей Сети.

Сегодня редакция выпустила материал о поселке Новом, где в разное время располагались исправительно-трудовая колония и военная часть, охранявшая заключенных, лепрозорий и больница для туберкулезных больных, а сейчас единственное работающее предприятие в поселке — Специализированная психиатрическая больница № 2. Почитать его можно по этой ссылке.

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КраснодарСеть городских порталов
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