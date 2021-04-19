Сеть городских порталов Shkulev Media Holding пришла в Краснодар

В Краснодаре начала работу команда сайта 93.RU — новый проект Сети городских порталов Shkulev Media Holding. В нее входит 43 городских сайта, до последнего времени редакции находились в восемнадцати городах, Краснодар стал девятнадцатым городом присутствия.



Ранее у 93.RU была редакция в Краснодаре, тогда проект принадлежал сети порталов «Ругион», однако позже был заморожен. В 2015 году Shkulev Media Holding приобрел эту сеть и до последнего времени сайт функционировал без редакции в регионе. В прошлом мае холдинг перезапустил сайт «НГС.Кемерово», и меньше чем за год его посещаемость выросла с нуля до 30 тысяч уникальных посетителей среднесуточно.