Сеть городских порталов Shkulev Media Holding пришла в Краснодар

В Краснодаре начала работу команда сайта 93.RU — новый проект Сети городских порталов Shkulev Media Holding. В нее входит 43 городских сайта, до последнего времени редакции находились в восемнадцати городах, Краснодар стал девятнадцатым городом присутствия.
Ранее у 93.RU была редакция в Краснодаре, тогда проект принадлежал сети порталов «Ругион», однако позже был заморожен. В
— Нас это вдохновило на то, чтобы масштабировать удачный опыт в другом крупном городе, — говорит руководитель спецпроектов Сети городских порталов Shkulev Media Holding Анатолий Ефремов. — Краснодар — классный город, деловой центр юга России, динамично развивающийся. Один из немногих городов, куда хотят переехать (и переезжают) люди со всей страны. Там сильный, развитый медиарынок, и нам интересно на нем работать. Сейчас в команде сайта три сотрудника. Мы планируем сфокусироваться на поиске ярких историй, проблемных тем, диалоге между властью, бизнесом и горожанами. И, конечно, на признании в любви к Краснодару — как мы признаемся в любви ко всем городам нашей Сети.
Сегодня редакция выпустила материал о поселке Новом, где в разное время располагались исправительно-трудовая колония и военная часть, охранявшая заключенных, лепрозорий и больница для туберкулезных больных, а сейчас единственное работающее предприятие в поселке — Специализированная психиатрическая больница