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Отпуск в пандемию: правила въезда в Доминикану в 2021 году

Российским туристам перед поездкой не нужно сдавать ПЦР-тест и оформлять медицинскую страховку за свой счет

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Добраться до Доминиканы непросто. Зато там даже ПЦР-тест не требуют

Добраться до Доминиканы непросто. Зато там даже ПЦР-тест не требуют

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Колумб, когда отрыл Доминикану, назвал ее земным раем. Мягкий климат, чистейший океан, белоснежные пляжи, карибский ром и радушие местных жителей привлекают туристов со всего мира. А морские экскурсии, архитектура колониальных городов только дополнят пляжный отдых. Но всем этим прелестям противостоит одна сложность — сама попытка добраться до Доминиканы.

Как лететь

Доминиканская Республика открыла свои границы для россиян в июле 2020 года, но прямых рейсов из России в Доминикану до сих пор нет. Долететь можно с пересадкой в США, тогда нужна действующая американская виза. Среди оптимальных вариантов — лететь транзитом через Европу, тогда нужно обязательно уточнять правила пересадки в конкретной стране.

Виза

Россиянам виза не нужна. По прилете вам бесплатно поставят визу на срок до 30 дней.

ПЦР-тест

Туристам из России не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус. В аэропорту туристам измеряют температуру и выборочно проводят экспресс-тесты на COVID-19. Если тест окажется положительным, заболевшего поместят в изолятор. Также прохождение такого теста обязательно для всех иностранцев с симптомами простуды.

Помните, что по возвращении из-за границы граждане РФ должны сдать еще один тест.

Справка о вакцинации

Необязательна.

Декларация о здоровье

Для въезда в страну всем туристам необходимо заполнить электронную миграционную карту, в нее также нужно ввести данные о здоровье. Сделать это необходимо в течение 72 часов до вылета. Туристам нужно заполнить две формы для въезда в страну и выезда из нее. После этого будет сформирован QR-код, который предъявляется при прохождении паспортного контроля.

Если путешествуете семьей, можно заполнить одну форму на всех, указав каждого члена группы.

Страховка

Всем туристам, проживающим в отелях, оформляют бесплатную медстраховку, которая также включает лечение от COVID-19. Ее полностью оплачивает доминиканское государство.

Ограничения

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

В общественных местах обязательно ношение масок. За несоблюдение масочного режима можно получить штраф 100 долларов. В стране действует комендантский час с 19:00 до 05:00 в будние дни, с 17:00 до 05:00 в выходные дни.

Парки и спортивные залы работают в обычном режиме, но везде нужно соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость ресторанов должна быть не более 60%.

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Доминиканапутешествиятуризмпандемия коронавируса
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