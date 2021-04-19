Отпуск в пандемию: правила въезда в Доминикану в 2021 году

Колумб, когда отрыл Доминикану, назвал ее земным раем. Мягкий климат, чистейший океан, белоснежные пляжи, карибский ром и радушие местных жителей привлекают туристов со всего мира. А морские экскурсии, архитектура колониальных городов только дополнят пляжный отдых. Но всем этим прелестям противостоит одна сложность — сама попытка добраться до Доминиканы.
Как лететь
Доминиканская Республика открыла свои границы для россиян в июле 2020 года, но прямых рейсов из России в Доминикану до сих пор нет. Долететь можно с пересадкой в США, тогда нужна действующая американская виза. Среди оптимальных вариантов — лететь транзитом через Европу, тогда нужно обязательно уточнять правила пересадки в конкретной стране.
Виза
Россиянам виза не нужна. По прилете вам бесплатно поставят визу на срок до 30 дней.
ПЦР-тест
Туристам из России не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус. В аэропорту туристам измеряют температуру и выборочно проводят экспресс-тесты на COVID-19. Если тест окажется положительным, заболевшего поместят в изолятор. Также прохождение такого теста обязательно для всех иностранцев с симптомами простуды.
Помните, что по возвращении из-за границы граждане РФ должны сдать еще один тест.
Справка о вакцинации
Необязательна.
Декларация о здоровье
Для въезда в страну всем туристам необходимо заполнить электронную миграционную карту, в нее также нужно ввести данные о здоровье. Сделать это необходимо в течение 72 часов до вылета. Туристам нужно заполнить две формы для въезда в страну и выезда из нее. После этого будет сформирован QR-код, который предъявляется при прохождении паспортного контроля.
Если путешествуете семьей, можно заполнить одну форму на всех, указав каждого члена группы.
Страховка
Всем туристам, проживающим в отелях, оформляют бесплатную медстраховку, которая также включает лечение от COVID-19. Ее полностью оплачивает доминиканское государство.
Ограничения
СЮЖЕТ
В общественных местах обязательно ношение масок. За несоблюдение масочного режима можно получить штраф 100 долларов. В стране действует комендантский час с 19:00 до 05:00 в будние дни, с 17:00 до 05:00 в выходные дни.
Парки и спортивные залы работают в обычном режиме, но везде нужно соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость ресторанов должна быть не более 60%.