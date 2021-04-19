Отпуск в пандемию: правила въезда в Доминикану в 2021 году

Колумб, когда отрыл Доминикану, назвал ее земным раем. Мягкий климат, чистейший океан, белоснежные пляжи, карибский ром и радушие местных жителей привлекают туристов со всего мира. А морские экскурсии, архитектура колониальных городов только дополнят пляжный отдых. Но всем этим прелестям противостоит одна сложность — сама попытка добраться до Доминиканы.



Как лететь



Доминиканская Республика открыла свои границы для россиян в июле 2020 года, но прямых рейсов из России в Доминикану до сих пор нет. Долететь можно с пересадкой в США, тогда нужна действующая американская виза. Среди оптимальных вариантов — лететь транзитом через Европу, тогда нужно обязательно уточнять правила пересадки в конкретной стране.