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Путин заявил, что нужно избавиться от абсурдных бюрократических процедур в социальной сфере

Президент назвал нормы и правила изматывающими и унижающими людей

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Путин попросил изучить подзаконные акты

Путин попросил изучить подзаконные акты

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Владимир Путин потребовал избавиться от бессмысленных и унизительных для людей процедур в социальной сфере. Об этом президент заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

— Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, — цитирует Путина ТАСС.

По его словам, нужно избавляться «от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей» и демотивирует коллективы социальных учреждений. Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ изучить подзаконные акты — ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы.

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