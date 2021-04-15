Путин заявил, что нужно избавиться от абсурдных бюрократических процедур в социальной сфере

Владимир Путин потребовал избавиться от бессмысленных и унизительных для людей процедур в социальной сфере. Об этом президент заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
— Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, — цитирует Путина ТАСС.
По его словам, нужно избавляться «от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей» и демотивирует коллективы социальных учреждений. Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ изучить подзаконные акты — ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы.