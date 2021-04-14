В Петербурге стартовал международный медиафорум «Диалог культур»

Участников медиафорума ждут выступления 50 спикеров из 35 стран. Среди них — управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов (Россия), тревел-блогер Мануэль Гихарубия (Аргентина), исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский (Россия — Украина), блогер, автор YouTube-канала Kyrgyzstan online Адилет Ногойбаев (Кыргызстан), фотограф Киран Доддс (Шотландия), автор Washington Post Арутюн Цатрян (Германия), директор Сети городских порталов Shkulev Media Holding Ринат Низамов (Россия), журналист газеты Verdens Gang Кюрре Лиен (Норвегия) и многие другие.
В этом году впервые посетить медиафорум можно будет онлайн: 14 и 15 апреля на сайте Mediacongress.ru будет организована прямая трансляция!