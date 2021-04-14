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В Петербурге стартовал международный медиафорум «Диалог культур»

Эксперты обсудят, как пандемия изменила журналистику

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Медиафорум пройдет уже в пятнадцатый раз

Медиафорум пройдет уже в пятнадцатый раз

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Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал XV Юбилейный международный медиафорум «Диалог культур», который будет проходить три дня, до 16 апреля. Площадкой для проведения форума стал Эрмитаж.

По словам организаторов медиафорума, его участники обсудят вызовы, которые возникли перед журналистским сообществом в 2020 году. Речь пойдет о том, чем характеризуется постковидное медиапространство, как правильно выстраивать диалог культур в стремительно меняющемся мире и какую роль играют цифровые медиа в межкультурной коммуникации.

Участников медиафорума ждут выступления 50 спикеров из 35 стран. Среди них — управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов (Россия), тревел-блогер Мануэль Гихарубия (Аргентина), исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский (Россия — Украина), блогер, автор YouTube-канала Kyrgyzstan online Адилет Ногойбаев (Кыргызстан), фотограф Киран Доддс (Шотландия), автор Washington Post Арутюн Цатрян (Германия), директор Сети городских порталов Shkulev Media Holding Ринат Низамов (Россия), журналист газеты Verdens Gang Кюрре Лиен (Норвегия) и многие другие.

В этом году впервые посетить медиафорум можно будет онлайн: 14 и 15 апреля на сайте Mediacongress.ru будет организована прямая трансляция!

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Санкт-Петербургмедиафорум
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