В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Один человек погиб, 26 пострадали



Перевозивший российских туристов автобус попал в ДТП в Турции. На трассе Конья — Аксарай водитель туристического автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет. Автобус перевернулся. В нем пострадали 26 туристов из России. Еще одна россиянка погибла.



По данным турецких СМИ, авария произошла около 09:30 на 30-м километре трассы. В автобусе находились 32 россиянина , они ехали из Анталии в Каппадокию.



В Генеральном консульстве России в Анталии сообщили, что туристы были на отдыхе по линии туроператора «Пегас Туристик». Автобус, брендированный этим туроператором, и перевернулся на трассе.