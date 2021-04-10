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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Один человек погиб, 26 пострадали

Они ехали из Анталии в Каппадокию

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ДТП произошло на обледеневшей трассе

ДТП произошло на обледеневшей трассе

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Перевозивший российских туристов автобус попал в ДТП в Турции. На трассе Конья — Аксарай водитель туристического автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет. Автобус перевернулся. В нем пострадали 26 туристов из России. Еще одна россиянка погибла.

По данным турецких СМИ, авария произошла около 09:30 на 30-м километре трассы. В автобусе находились 32 россиянина, они ехали из Анталии в Каппадокию.

В Генеральном консульстве России в Анталии сообщили, что туристы были на отдыхе по линии туроператора «Пегас Туристик». Автобус, брендированный этим туроператором, и перевернулся на трассе.

— В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок, — сообщили в Генеральном консульстве России в Анталии. — Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.

В консульстве выразили соболезнования родным погибшей россиянки

В консульстве выразили соболезнования родным погибшей россиянки

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На место происшествия экстренно выехали два сотрудника российского посольства в Анкаре. Они окажут консульскую помощь пострадавшим и продолжат выяснять обстоятельства происшествия.

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ТурцияДТП в Турции
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