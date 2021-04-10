В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Один человек погиб, 26 пострадали

Перевозивший российских туристов автобус попал в ДТП в Турции. На трассе Конья — Аксарай водитель туристического автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет. Автобус перевернулся. В нем пострадали
По данным турецких СМИ, авария произошла около 09:30
В Генеральном консульстве России в Анталии сообщили, что туристы были на отдыхе по линии туроператора «Пегас Туристик». Автобус, брендированный этим туроператором, и перевернулся на трассе.
— В результате ДТП пострадали
На место происшествия экстренно выехали два сотрудника российского посольства в Анкаре. Они окажут консульскую помощь пострадавшим и продолжат выяснять обстоятельства происшествия.