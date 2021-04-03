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Автомобиль протаранил ограждение Капитолия в США. У здания стрельба

Несколько офицеров пострадали

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Мужчину, который был за рулем, задержали

Мужчину, который был за рулем, задержали

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Рядом с Капитолием в столице США Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, неизвестный попытался проехать через ограждение на закрытую территорию и протаранил машину полицейских. Ранены несколько офицеров.


— Автомобиль врезался в ограждение. Два человека на носилках, — передает корреспондент Fox News.

Позже полиция Капитолия сообщила о трех пострадавших в результате происшествия. Подозреваемый задержан.


Капитолий закрыт на вход и выход из-за «угрозы безопасности». Находящимся внутри людям разрешили свободно перемещаться по зданиям, но рекомендовали не подходить к окнам.

В ночь на 7 января сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента, ворвались в здание Конгресса, где в этот момент проходило заседание сенаторов и членов палаты представителей США. Тогда в Капитолии погиб как минимум один человек.

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СШАКапитолий
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