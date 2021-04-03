Автомобиль протаранил ограждение Капитолия в США. У здания стрельба

Рядом с Капитолием в столице США Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, неизвестный попытался проехать через ограждение на закрытую территорию и протаранил машину полицейских. Ранены несколько офицеров.
— Автомобиль врезался в ограждение. Два человека на носилках, — передает корреспондент Fox News.
Позже полиция Капитолия сообщила о трех пострадавших в результате происшествия. Подозреваемый задержан.
Капитолий закрыт на вход и выход из-за «угрозы безопасности». Находящимся внутри людям разрешили свободно перемещаться по зданиям, но рекомендовали не подходить к окнам.
В ночь на 7 января сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента, ворвались в здание Конгресса, где в этот момент проходило заседание сенаторов и членов палаты представителей США. Тогда в Капитолии погиб как минимум один человек.