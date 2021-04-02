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Суд оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей из-за твитов о протестах

Соцсеть не удалила информацию по требованию Роскомнадзора

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Ранее&nbsp;Twitter был замедлен Роскомнадзором

Ранее Twitter был замедлен Роскомнадзором

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Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы сегодня оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС. Компанию признали виновной в «нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ» — ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Сегодня суд должен рассмотреть по три протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter по этой статье, по каждому из которых предусмотрен штраф на сумму до 4 миллионов рублей. Штраф в размере 3,2 миллиона рублей вынесен Twitter по одному протоколу.

Ранее Роскомнадзор замедлил Twitter за то, что соцсеть не удаляет запрещенную в России информацию: твиты с призывами несовершеннолетних к суициду, детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств. В дальнейшем ведомство грозит заблокировать Twitter. Вчера Роскомнадзор также направил руководству компании Facebook Inc. письмо с требованием удалить из Instagram рекламу вакансий наркокурьеров.

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TwitterРоскомнадзорпротестысоцсетисуд
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