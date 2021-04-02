Суд оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей из-за твитов о протестах

Мировой судебный участок
Сегодня суд должен рассмотреть по три протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter по этой статье, по каждому из которых предусмотрен штраф на сумму
Ранее Роскомнадзор замедлил Twitter за то, что соцсеть не удаляет запрещенную в России информацию: твиты с призывами несовершеннолетних к суициду, детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств. В дальнейшем ведомство грозит заблокировать Twitter. Вчера Роскомнадзор также направил руководству компании