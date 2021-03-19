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Роскомнадзор объяснил, зачем ему данные абонентов мобильных операторов

Сбор информации может начаться уже в этом году

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В Минцифры уверяют, что содержание звонков и сообщений Роскомнадзор не получит

В Минцифры уверяют, что содержание звонков и сообщений Роскомнадзор не получит

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На этой неделе стало известно о новом проекте постановления правительства, обязывающем операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах — ФИО, место жительства, виды звонков и другую информацию. Сегодня в ведомстве объяснили, зачем это им понадобилось: будут выявлять лиц, которые используют сим-карты, оформленные на других. Об этом сообщает РБК.

Как пояснил представитель Роскомнадзора, операторы обязаны самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте, но эти требования не соблюдаются, поскольку сейчас «отсутствует система проверки соответствия сведений, указываемых в договоре об оказании услуг связи, данным реально использующего сим-карту человека».

Ранее в Минцифры объяснили, что новые правила помогут в борьбе с телефонным мошенничеством. В министерстве заявили, что ведомство не получит содержимое звонков и сообщений, тайна связи будет соблюдена.

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РоскомнадзорсвязьМинцифры
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