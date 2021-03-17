17 марта среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 72.96
eur 86.99

Все новости

Все новости

Медведь целый час гонял жителей Нижневартовска, пока его не сбил автобус: смотрите видео

Хищник сбежал из гостиницы, где жил в клетке вместе с другим медведем

2 984
30Обсудить

Поделиться

Медведь напуган, но агрессии не проявляет

Медведь напуган, но агрессии не проявляет

Поделиться

Медведь устроил охоту на людей на улицах Нижневартовска этим утром. Как сообщают наши коллеги из 86.RU, по предварительным данным, хищник сбежал из гостиницы, где жил в клетке вместе с другим медведем.

Люди спасались от зверя на крышах остановочных комплексов, прятались в машинах, водители которых останавливались, чтобы помочь. Но один человек остался на улице, и медведь погнался за ним.

В результате хищник выбежал на проезжую часть, где его сбил пассажирский автобус.

Медведь жив, его заперли на территории предприятия «Нижневартовскремсервис», на месте работает полиция и МЧС. Начальник отдела информации и общественных связей управления МВД региона Ольга Абмайкина сообщила, что по визуальным оценкам медведь не получил в столкновении с автобусом серьезных травм.

— Наша задача — обеспечить безопасность людей, поэтому мы оцепили место на достаточно большом расстоянии. Медведь сейчас блокирован — он живой, нормальный, сидит на обочине, его охраняют сотрудники полиции, — рассказала 86.RU Ольга Абмайкина.

Известно, что хозяин медведя разрешил застрелить хищника. Но полиция ищет зоозащитников, которые могут взять медведя на передержку и помочь с его содержанием, чтобы не убивать зверя.

— Сейчас решается: или отстрел, или усыпление, — говорит директор управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков. — Он забрался под трубу какую-то, там лежит. Пять экипажей работают.

Угрозы окружающим медведь больше не представляет, что с ним делать сейчас, решают все службы коллегиально.

Полную историю смотрите в онлайн-репортаже наших коллег из 86.RU.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

Нижневартовскмедведьнападение на человекахищникиХМАО-Югра
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...