Медведь целый час гонял жителей Нижневартовска, пока его не сбил автобус: смотрите видео

Медведь устроил охоту на людей на улицах Нижневартовска этим утром. Как сообщают наши коллеги из 86.RU, по предварительным данным, хищник сбежал из гостиницы, где жил в клетке вместе с другим медведем.



Люди спасались от зверя на крышах остановочных комплексов, прятались в машинах, водители которых останавливались, чтобы помочь. Но один человек остался на улице, и медведь погнался за ним.



В результате хищник выбежал на проезжую часть, где его сбил пассажирский автобус.

