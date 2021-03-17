Медведь целый час гонял жителей Нижневартовска, пока его не сбил автобус: смотрите видео

Медведь устроил охоту на людей на улицах Нижневартовска этим утром. Как сообщают наши коллеги из 86.RU, по предварительным данным, хищник сбежал из гостиницы, где жил в клетке вместе с другим медведем.
Люди спасались от зверя на крышах остановочных комплексов, прятались в машинах, водители которых останавливались, чтобы помочь. Но один человек остался на улице, и медведь погнался за ним.
В результате хищник выбежал на проезжую часть, где его сбил пассажирский автобус.
Медведь жив, его заперли на территории предприятия «Нижневартовскремсервис», на месте работает полиция и МЧС. Начальник отдела информации и общественных связей управления МВД региона Ольга Абмайкина сообщила, что по визуальным оценкам медведь не получил в столкновении с автобусом серьезных травм.
— Наша задача — обеспечить безопасность людей, поэтому мы оцепили место на достаточно большом расстоянии. Медведь сейчас блокирован — он живой, нормальный, сидит на обочине, его охраняют сотрудники полиции, — рассказала 86.RU Ольга Абмайкина.
Известно, что хозяин медведя разрешил застрелить хищника. Но полиция ищет зоозащитников, которые могут взять медведя на передержку и помочь с его содержанием, чтобы не убивать зверя.
— Сейчас решается: или отстрел, или усыпление, — говорит директор управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков. — Он забрался под трубу какую-то, там лежит. Пять экипажей работают.
Угрозы окружающим медведь больше не представляет, что с ним делать сейчас, решают все службы коллегиально.
Полную историю смотрите в онлайн-репортаже наших коллег из 86.RU.