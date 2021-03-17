Сибиряки исполнили мечту 95-летней женщины из Бишкека — она очень хотела «Птичье молоко» из Новосибирска

Жительнице Бишкека Нонне Осколковой 95 лет. Недавно она стала участницей благотворительного проекта «Мечта ветерана» — на специальном сайте публикуются фотографии, истории и мечты ветеранов, и те, у кого есть возможность, воплощают эти желания в жизнь.

Родственница Нонны Андреевны написала, что пенсионерка хочет получить конфеты «Птичье молоко», которые выпускают в Новосибирске, и «бабушкин айфон». В результате ей прислали несколько коробок сладостей. НГС поговорил с внучкой ветерана Мариной Джапаровой и узнал, почему она хотела получить именно эти конфеты.

