Сибиряки исполнили мечту 95-летней женщины из Бишкека — она очень хотела «Птичье молоко» из Новосибирска

Ветеран из Киргизии получила в подарок 10 коробок новосибирских конфет
Жительнице Бишкека Нонне Осколковой 95 лет. Недавно она стала участницей благотворительного проекта «Мечта ветерана» — на специальном сайте публикуются фотографии, истории и мечты ветеранов, и те, у кого есть возможность, воплощают эти желания в жизнь.
Родственница Нонны Андреевны написала, что пенсионерка хочет получить конфеты «Птичье молоко», которые выпускают в Новосибирске, и «бабушкин айфон». В результате ей прислали несколько коробок сладостей. НГС поговорил с внучкой ветерана Мариной Джапаровой и узнал, почему она хотела получить именно эти конфеты.
Краткая история жизни Нонны Осколковой
Нонна Андреевна родилась в 1925 году в удмуртском селе Сарапул. В семье росли еще пять детей, она была старшей. Мать работала швеей, отец занимался торговлей. Когда начался голод, в 1930 году, семья переехала в Киргизию.
— Бабушка выучилась в техникуме, стала бухгалтером. Работала по специальности в отделении госбанка в селе Ананьево, потом в Чулпан-Ате. Почти 39 лет она проработала, потом еще на пенсии подрабатывала. Всю жизнь была связана с цифрами. Даже сейчас, когда получает пенсию, записывает на приход, все помнит, контролирует. Считает деньги так, чтобы никого не было рядом — видимо, привычка банковская, — рассказала внучка.
Когда началась война, Нонне Андреевне было 16 лет, она работала в тылу — в колхозе заготавливала продукты для фронта. Как рассказала Марина, ее бабушке приходилось работать до мозолей на руках. После войны Нонна Андреевна вышла замуж, у нее родились две дочери — в 1950 и 1960 годах.
Почему именно «Птичье молоко»?
На проект «Мечта ветерана» написала внучка Нонны Андреевны. Она рассказала о биографии своей бабушки и ее мечте — конфетах «Птичье молоко» из Новосибирска и «бабушкином айфоне».
— Это совокупность факторов. У нас на постсоветском пространстве пользовались спросом конфеты из России. Наверное, наиболее близкая фабрика была в Новосибирске. Одно время я работала в России, и когда приезжала, то привозила бабушке новосибирские шоколадные конфеты. Когда ее младшая дочь там жила и родила первую внучку, бабушка туда летала. И тоже наверняка пробовала эти конфеты. Они были популярными, возможно, это повлияло. И когда хочется вкусного и качественного, то мы думаем о российском производителе. У нас, в Бишкеке, нет чего-то такого. А бабушка любит и торт «Птичье молоко», и эти конфеты, — объяснила внучка.
На сайте «Мечта ветерана» говорится, что Нонна Андреевна благодарит всех за подарки и желает им крепкого здоровья.
В прошлом году НГС опубликовал серию статей «Фронтовой инстаграм», в котором рассказывал истории о подвигах жителей Новосибирской области во время Великой Отечественной войны. Одним из героев рубрики стал Павел Полищук, который сейчас живет в Первомайском районе. Ему было 19 лет, когда война закончилась, но солдата сразу отправили воевать с японцами.