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Депутаты отозвали из Госдумы законопроект, разрешающий убивать бездомных животных

Его назвали живодерским

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Авторы законопроекта назвали неэффективным метод&nbsp;«отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск»

Авторы законопроекта назвали неэффективным метод «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск»

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Сегодня из Госдумы отозвали законопроект о снятии запрета на убийство бездомных животных, внесенный накануне депутатами от «Единой России». В партии их инициативу не поддержали.

Законопроект предлагал дать регионам право самостоятельно регулировать популяцию бездомных животных. Авторы законопроекта считают, что действующая программа «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» привела к росту популяции животных без владельцев. В пояснительной записке также говорится о «приоритете безопасности человека и общества».

Сегодня секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак инициативу группы депутатов назвал «живодерской» и поблагодарил за активную позицию всех, высказавшихся против нее. После консультаций с руководством фракции партии в Госдуме было принято решение об отзыве законопроекта.

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«Единая Россия»Госдумабездомные животные
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