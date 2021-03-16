Депутаты отозвали из Госдумы законопроект, разрешающий убивать бездомных животных

Сегодня из Госдумы отозвали законопроект о снятии запрета на убийство бездомных животных, внесенный накануне депутатами от «Единой России». В партии их инициативу не поддержали.
Законопроект предлагал дать регионам право самостоятельно регулировать популяцию бездомных животных. Авторы законопроекта считают, что действующая программа «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» привела к росту популяции животных без владельцев. В пояснительной записке также говорится о «приоритете безопасности человека и общества».
Сегодня секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак инициативу группы депутатов назвал «живодерской» и поблагодарил за активную позицию всех, высказавшихся против нее. После консультаций с руководством фракции партии в Госдуме было принято решение об отзыве законопроекта.