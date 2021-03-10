10 марта среда
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 3/10
usd 74.26
eur 88.17
Тема дняМожно ли пить воду из-под крана? Эксперимент НГС

Все новости

Все новости

Латвия возобновит авиасообщение с Россией

Будут разрешены пассажирские авиаперевозки, включая чартерные рейсы

111
1Обсудить

Поделиться

Авиасообщение возобновят 17 марта

Авиасообщение возобновят 17 марта

Поделиться

На заседании правительства Латвии во вторник было принято решение о том, что с 17 марта возобновляется авиасообщение со странами, не входящими в ЕС, в том числе с Россией. Будут разрешены и чартерные рейсы, сообщает ТАСС.

— После более чем годичного перерыва с 17 марта возобновятся полеты из и в третьи страны — такое решение сегодня вечером приняло правительство, — написал министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в своем Twitter.

Министерство сообщения мотивировало свое предложение о снятии запрета на авиасообщение с третьими странами тем, что Эстония и Литва разрешают такие пассажирские перевозки. При этом на практике получается, что жители Латвии ездят в страны, не входящие в ЕС, через соседние государства.

Авиасообщение между Латвией и Россией было закрыто с 17 марта 2020 года из-за коронавируса. До этого запрета рейсы осуществлялись несколько раз в день.

Остальные коммерческие пассажирские рейсы за рубеж Россия также приостановила в марте прошлого года. Летом полеты в некоторые государства частично возобновились. Одними из первых для российских путешественников открылись Великобритания, Танзания, ОАЭ, Киргизия и Южная Корея. Однако в Великобританию рейсы вновь временно приостановили из-за выявленного там нового штамма коронавируса.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Латвияавиасообщениесамолеты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...