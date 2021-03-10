Латвия возобновит авиасообщение с Россией

На заседании правительства Латвии во вторник было принято решение о том, что с
— После более чем годичного перерыва с
Министерство сообщения мотивировало свое предложение о снятии запрета на авиасообщение с третьими странами тем, что Эстония и Литва разрешают такие пассажирские перевозки. При этом на практике получается, что жители Латвии ездят в страны, не входящие в ЕС, через соседние государства.
Авиасообщение между Латвией и Россией было закрыто с
Остальные коммерческие пассажирские рейсы за рубеж Россия также приостановила в марте прошлого года. Летом полеты в некоторые государства частично возобновились. Одними из первых для российских путешественников открылись Великобритания, Танзания, ОАЭ, Киргизия и Южная Корея. Однако в Великобританию рейсы вновь временно приостановили из-за выявленного там нового штамма коронавируса.