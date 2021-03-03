Голунов опубликовал видео своего задержания: на кадрах видно, как ему подбрасывают наркотики

Журналист Иван Голунов опубликовал видео с камер наблюдения, которое по минутам восстанавливает день, когда он был задержан: от утренней прогулки с собакой до вечернего обыска у него дома. Как он сообщил изданию Meduza, фрагменты этого видео были показаны на заседаниях суда.



Судя по записям с камер видеонаблюдения, полицейские дежурили у дома Голунова с девяти утра, а задержан он был гораздо позже — примерно в половине третьего часа дня. Вероятно, сотрудники полиции знали, куда он пойдет, и планировали задержать его в конкретном месте. Как признался сам журналист, в видео с камер наблюдения в день своего задержания больше всего его поражает обыденность происходящего.