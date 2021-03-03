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Голунов опубликовал видео своего задержания: на кадрах видно, как ему подбрасывают наркотики

Записи с камер наблюдения были показаны в суде

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Журналист признался, что его поразила обыденность происходящего

Журналист признался, что его поразила обыденность происходящего

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Журналист Иван Голунов опубликовал видео с камер наблюдения, которое по минутам восстанавливает день, когда он был задержан: от утренней прогулки с собакой до вечернего обыска у него дома. Как он сообщил изданию Meduza, фрагменты этого видео были показаны на заседаниях суда.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, полицейские дежурили у дома Голунова с девяти утра, а задержан он был гораздо позже — примерно в половине третьего часа дня. Вероятно, сотрудники полиции знали, куда он пойдет, и планировали задержать его в конкретном месте. Как признался сам журналист, в видео с камер наблюдения в день своего задержания больше всего его поражает обыденность происходящего.

— Совершая преступление, никто из полицейских не нервничает. Спокойным отработанным движением поправляют капюшон куртки, закрывающей молнию рюкзака, закидывают наркотики. Ничего личного, — написал Иван Голунов на своей странице в Facebook.

На пятой минуте видео демонстрируется момент (его отмечает голос за кадром), когда оперативник Денис Коновалов подбросил в рюкзак Ивана Голунова наркотики. Позднее полицейские, задерживавшие журналиста, были уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела. Коновалов признал вину и дал показания против своего начальника — Игоря Ляховца. Он заявил, что Ляховец дал ему указание подкинуть Голунову наркотики. Судебные слушания продолжаются до сих пор.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В тот же день полицейские опубликовали снимки нарколаборатории, сделанные якобы в квартире журналиста. Впоследствии руководство МВД эту информацию опровергло. Сам Голунов изначально отрицал обвинения, связывая происходящее с профессиональной деятельностью.

Уголовное дело вызвало широкий резонанс, тысячи людей по всей стране выходили на пикеты в поддержку журналиста. 11 июня 2019 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев объявил, что дело закрыто из-за недостаточности улик, Голунова отпустили из полиции.

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Иван Голуновнаркотикиполиция
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