Голунов опубликовал видео своего задержания: на кадрах видно, как ему подбрасывают наркотики

Журналист Иван Голунов опубликовал видео с камер наблюдения, которое по минутам восстанавливает день, когда он был задержан: от утренней прогулки с собакой до вечернего обыска у него дома. Как он сообщил изданию Meduza, фрагменты этого видео были показаны на заседаниях суда.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, полицейские дежурили у дома Голунова с девяти утра, а задержан он был гораздо позже — примерно в половине третьего часа дня. Вероятно, сотрудники полиции знали, куда он пойдет, и планировали задержать его в конкретном месте. Как признался сам журналист, в видео с камер наблюдения в день своего задержания больше всего его поражает обыденность происходящего.
— Совершая преступление, никто из полицейских не нервничает. Спокойным отработанным движением поправляют капюшон куртки, закрывающей молнию рюкзака, закидывают наркотики. Ничего личного, — написал Иван Голунов на своей странице в Facebook.
На пятой минуте видео демонстрируется момент (его отмечает голос за кадром), когда оперативник Денис Коновалов подбросил в рюкзак Ивана Голунова наркотики. Позднее полицейские, задерживавшие журналиста, были уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела. Коновалов признал вину и дал показания против своего начальника — Игоря Ляховца. Он заявил, что Ляховец дал ему указание подкинуть Голунову наркотики. Судебные слушания продолжаются до сих пор.
Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В тот же день полицейские опубликовали снимки нарколаборатории, сделанные якобы в квартире журналиста. Впоследствии руководство МВД эту информацию опровергло. Сам Голунов изначально отрицал обвинения, связывая происходящее с профессиональной деятельностью.
Уголовное дело вызвало широкий резонанс, тысячи людей по всей стране выходили на пикеты в поддержку журналиста. 11 июня 2019 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев объявил, что дело закрыто из-за недостаточности улик, Голунова отпустили из полиции.