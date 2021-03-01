Расправа над семьей в Нижегородской области: садовник-убийца не пожалел даже 6-летнего ребенка

Этот страшный последний день зимы 2021 года 13-летняя Настя (имя изменено) не забудет уже никогда. Вечером после занятий по конному спорту за девочкой никто не приехал. Она долго пыталась дозвониться до мамы, но та не брала трубку. Сотовые бабушки и деда тоже не отвечали. Позвонила отцу, который уехал в командировку. Тот тоже пытался дозвониться домой, но бесполезно. Позвонил соседу. Попросил сходить проверить, что происходит дома. Первое, что увидел сосед, зайдя в соседний дом, — мертвого шестилетнего мальчика. Тут же набрал номер полиции…
Представители среднего класса
Кудьма — поселок в черте Нижнего Новгорода. Участок семьи Малаховых находится на самой окраине, в 10–15 минутах ходьбы от школы. Здесь стоит несколько домов, которые у местных считаются богатыми.
Кудьминцы рассказали корреспонденту NN.RU, что плохо знали семью. По их словам, семья Малаховых тут — новенькие, живут около пяти лет, а в местные магазины за покупками не ходят. Знают, что их дочь учится в поселковой школе, но лично никогда ни с кем из членов этой семьи не общались.
Малаховых можно назвать представителями российского среднего класса. Глава семьи — директор достаточно крупного сельхозкомбината по разведению свиней, его жена Елена руководила салоном цветов. У них двое детей — старшая дочь и шестилетний сын.
Вместе с Малаховыми жили родители Елены — Анатолий и Наталья Королёвы. Мужчина, несмотря на пенсию, до сих пор работал начальником Нижегородской дирекции связи Горьковской железной дороги.
В коттедже — беззащитные бабушка, мать и ее шестилетний ребенок
Со строительством дома Малаховым долгое время помогал 26-летний гражданин Узбекистана Шарофиддин. Он имел разрешение на трудовую деятельность в России и был подсобным рабочим — помогал отстроить дом, а позже занялся другой работой по хозяйству. Мужчина был прописан в соседнем селе — Дружном. Разрешенный срок пребывания в России у него заканчивался в июле.
— А парень этот у них работал на приусадебном участке, помогал выращивать цветы. У них вообще было много работников, он один из них, — рассказали журналистам знакомые семьи Малаховых.
Во второй половине дня, по версии следствия, между ним и Анатолием Королёвым произошла ссора. По информации СМИ — из-за разногласий об оплате работы. Как позже установит следствие, в гараже рабочий напал с ножом на Королёва. Потом пошел в дом.
По версии СК, подозреваемый сначала задушил бабушку, затем изнасиловал и убил Елену Малахову, потом — задушил шестилетнего ребенка, который всего лишь на прошлой неделе отпраздновал день рождения. По рассказам знакомых семьи, отметили на славу — аниматоров приглашали, подарков было много. Никому в голову не могло прийти, что через неделю его жизнь может так резко оборваться. Так резко и так жестоко.
А Шарофиддин хладнокровно забрал деньги и бросился в бега. Полицейские объявили его в розыск.
Машина с чужими номерами
Уже во Владимирской области внимание полицейских привлек внимание «Фольксваген-Пассат», на котором были номера от другой машины.
За рулем, по данным телеграм-канала «ОПЕР Слил», находился 52-летний Михаил, многократно судимый: за кражу, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение и убийство. В салоне еще был 29-летний мигрант Армен и подозреваемый в убийстве Шарофиддин.
К утру мужчин доставили в Нижний Новгород. Суд пока еще не назначил им меру пресечения.
«Исследований по преступности мигрантов просто нет»
После появления первых сообщений об убийстве в СМИ, многие комментаторы обратили внимание на этничность убийцы и тот факт, что он мог быть трудовым мигрантом. Официально следователи не разглашают ни имена, ни гражданство, ни национальность подозреваемого.
Многие мигранты во время коронавирусных ограничений оказались без работы и без возможности попасть домой — по некоторым оценкам, это могло вызывать всплеск насилия среди мигрантов из-за того, что они остались без денег, без работы, часто просто были вынуждены голодать.
Силовые структуры и правительственные СМИ стараются как можно реже упоминать национальность преступника — чтобы не вызывать ксенофобию в обществе. Из-за этого у обычных граждан может сложиться впечатление, что реальную статистику замалчивают.
Председатель наблюдательного совета «Института демографии, миграции и регионального развития» Юрий Крупнов рассказал NN.RU, что объективных исследований по преступности среди мигрантов в России просто нет:
— Вся официальная статистика, мягко выражаясь, очень лукавая: можно посчитать в большую или меньшую сторону. Если по-простому, то никаких серьезных исследований на эту тему просто нет. В зависимости от идеологических установок, одни подбирают цифры, что мигранты чаще совершают преступления, другие — что мигранты реже совершают преступления. Это абсолютно идеологизированная область. Но последние пять лет из-за экономической ситуации (санкций в отношении в России из-за присоединения Крыма и обесценивания нефти. — Прим. ред.) произошло уменьшение количества трудовых мигрантов на 15–20%.
А что сейчас?
По словам Крупнова, многие мигранты до сих пор встречают из-за этого трудности, поскольку не все страны еще открыли свои границы. Специальных социальных решений для мигрантов, которые застряли практически на год в другой стране, — в России не создавалась. Значит, искать деньги, работу и жилье им приходилось самим.
— Около 80% трудовых мигрантов в нашей стране не оформлены официально. У них нет патентов и регистрации в конкретном месте жительства. Условия жизни этих людей намного хуже, чем у коренного населения. Гастарбайтеры часто живут на съемном жилье в условиях большой скученности, и это, несомненно, влияет на законопослушность. Низкий уровень жизни толкает людей на противоправные действия чаще, чем это могло бы быть при хороших условиях. Вероятно, этим и объясняется широкая преступная прослойка в этнических сообществах.
По его словам, многие из приезжих чувствуют себя чужими в обществе коренных жителей, обособляются, и в итоге так и не ассимилируются до конца. В итоге растут равнодушие и отчужденность. А то, что человек находится в положении прислуги, так или иначе унижает его достоинство, и это положение может его подтолкнуть к преступлению.
— Мигранты — это не разрозненные люди, а организованные сообщества (этнодиаспоры) со множеством уровней: от верхнего — юристы, бизнесмены, медийные личности, до нижнего — преступников, в том числе организованных. Это люди из другой культуры, с другим бэкграундом и совершенно отличными от наших связями и отношениями между собой. В частности, чаще всего на них имеет влияние только своя, этнодиаспоральная власть, но не муниципальная и не государственная. Это просто реальность, которую надо понимать. Трудовой мигрант не обладает сам по себе большей криминогенностью. Просто он находится в чужеродной и непонятной для него ситуации, которая кажется вполне доступной для противоправных действий, — рассказал Крупнов.
Всю ночь СК проводил следственные действия в доме, где произошло массовое убийство. Сейчас следователи продолжают допрашивать подозреваемого. Если следователи найдут достаточно доказательств, то Шарофаддину грозит обвинение по статьям об изнасиловании и убийстве двух и более человек. Отвечать мужчине придется по российским законам.
Мы продолжим следить за расследованием этого дела.