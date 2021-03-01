Расправа над семьей в Нижегородской области: садовник-убийца не пожалел даже 6-летнего ребенка

Представители среднего класса



Кудьма — поселок в черте Нижнего Новгорода. Участок семьи Малаховых находится на самой окраине, в 10–15 минутах ходьбы от школы. Здесь стоит несколько домов, которые у местных считаются богатыми.



Кудьминцы рассказали корреспонденту NN.RU, что плохо знали семью. По их словам, семья Малаховых тут — новенькие, живут около пяти лет, а в местные магазины за покупками не ходят. Знают, что их дочь учится в поселковой школе, но лично никогда ни с кем из членов этой семьи не общались.



Малаховых можно назвать представителями российского среднего класса. Глава семьи — директор достаточно крупного сельхозкомбината по разведению свиней, его жена Елена руководила салоном цветов. У них двое детей — старшая дочь и шестилетний сын.

