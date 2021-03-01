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Экс-президент Франции получил реальный тюремный срок за коррупцию

В новейшей истории страны президентов судили дважды, а вот отправили за решетку — впервые

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Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год

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Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Он проведет год в тюрьме и еще два года условно. По делу проходили еще двое подсудимых — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Конституционного суда Жильбер Азибер получили аналогичные сроки, передает ТАСС.

Следователи заинтересовались экс-президентом Франции по итогам его предвыборных кампаний в 2007 и 2012 годах. Они предполагали, что Саркози потратил больше положенного, а часть денег он незаконно получил от владелицы фирмы L'Oreal миллиардерши Лилиан Беттанкур. Впоследствии дело о получении денег от Беттанкур развалилось, однако выяснилось, что в 2014 году Саркози при посредничестве адвоката Эрзога пытался незаконно получить от судьи информацию о ходе расследования дела Беттанкур, предлагая тому повышение.

В истории Франции это второй случай привлечения к суду экс-президента. В 2011 году Жака Ширака признали виновным в превышении должностных полномочий, тогда он получил два года условно.

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ФранциякоррупцияНиколя Саркози
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