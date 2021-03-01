Экс-президент Франции получил реальный тюремный срок за коррупцию

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Он проведет год в тюрьме и еще два года условно. По делу проходили еще двое подсудимых — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Конституционного суда Жильбер Азибер получили аналогичные сроки, передает ТАСС.
Следователи заинтересовались экс-президентом Франции по итогам его предвыборных кампаний в 2007 и 2012 годах. Они предполагали, что Саркози потратил больше положенного, а часть денег он незаконно получил от владелицы фирмы L'Oreal миллиардерши Лилиан Беттанкур. Впоследствии дело о получении денег от Беттанкур развалилось, однако выяснилось, что в
В истории Франции это второй случай привлечения к суду экс-президента. В