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Путин поздравил с праздником военных Сил специальных операций России

Эту дату установили в качестве признания заслуг бойцов в разрешении ситуации в Крыму

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Путин поблагодарил их «за неизменную верность ратному долгу и&nbsp;присяге»

Путин поблагодарил их «за неизменную верность ратному долгу и присяге»

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Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент поблагодарил военных за безупречную службу и готовность действовать в интересах России в любой точке мира.

— Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу, присяге. Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы, — сказал Путин. — Вы не раз доказывали это, когда побеждали «не числом, а уменьем», наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан.

Он также выразил надежду, что военные смогут всегда достойно решить даже самую сложную боевую задачу.

Напомним, День Сил специальных операций отмечается 27 февраля с 2015 года. Эту дату Владимир Путин установил как признание заслуг бойцов в разрешении ситуации в Крыму. Тогда он заявил, что «ни у кого не должно быть иллюзий, что возможно добиться военного превосходства над Россией».

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Владимир ПутинСилы специальных операций
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