Веру убивали полтора часа. Соседи звонили в полицию, но никто не приехал

Эту трагедию в Кемерово не забудут еще долго, хотя произошла она год назад. Тогда, в январе 2020 года, 23-летнюю кемеровчанку Веру Пехтелеву убил ее бывший молодой человек. А резонанс этот чудовищный случай получил после того, как стало известно, что девушку можно было спасти, но стражи порядка даже не подумали выдвинуться спасать несчастную студентку пятого курса Кузбасского государственного технического университета им Т. Ф. Горбачева. Как выясняется, соседи слышали крики из квартиры и пытались помочь — они семь раз звонили в службу 112, но никто не приехал. Пытки продолжались.
После этого полицейских, которые в это время были на дежурстве, но не поспешили выполнять свои обязанности, обвинили в халатности: кузбасский следком подтвердил, что расследование уголовного дела в отношении двух полицейских, которые не отреагировали на вызов, завершено. Наши коллеги из NGS42.RU рассказывают обо всём, что известно на данный момент.
«Нам бы полицию вызвать, тут у соседей какая-то бойня происходит»
Убийство произошло почти год назад, 14 января 2020-го. Как рассказали в кузбасском МВД, несколько сообщений от соседей поступили около 04:55 на номер 112.
Но точной информации о том, что же произошло за дверью квартиры, нет. По данным сооснователя сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» Алёны Поповой, в день убийства 23-летняя Вера Пехтелева заехала к бывшему парню Владиславу Канюсу за вещами. Но у него были другие планы: за пару часов до этого он говорил своему брату, что убьет девушку. Изверг нанес Вере больше 50 ударов и в итоге задушил проводом от утюга. Вера несколько раз пыталась вырваться из квартиры, но палач ее оттаскивал. Соседи слышали женские крики и несколько раз звонили в службу 112. А в итоге выломали дверь сами. К этому моменту девушка уже была мертва. И что же полиция? Нет даже официального подтверждения того, сколько ударов было нанесено.
Правозащитница Алёна Попова опубликовала на своей странице в Facebook расшифровку нескольких телефонных звонков в 112 от жильцов дома. Она написала, что запись телефонных разговоров ей предоставила сестра убитой 23-летней кемеровчанки. Публикуем текст звонков.
Звонок
Ж: «Алло, здравствуйте. Нам бы полицию вызвать, тут у соседей какая-то бойня происходит. Девушка орет прям истерически. Дверь оттуда не открывается тоже. Туда уже долбятся все, кто может».
Оператор: «Вызов сотрудникам полиции передали».
Звонок
На фоне звонка женский крик: «А-а-а, нет, н-е-е-е-е-е-т, нет, а-а-а-а-а-а».
М: «Девушка, вот вы слышите, как она орет там за дверью?»
Оператор: «Я что должна сделать-то?»
М: «Где милиция ***?»
Оператор: «Вы почему так разговариваете?»
М: «А как мне дверь-то открыть? Там ее убьет сегодня ***!»
Оператор: «Полиция приедет. Не надо материться!»
Последний звонок
Ж: «Вызвали службу полтора часа назад. Так никто и не подъехал, своими силами вскрыли дверь, девушка уже мертва. Наши действия дальнейшие?»
Оператор: «На линии останьтесь, на полицию переключу вас, назначу сотрудников скорой помощи», — приводит текст разговора Алёна Попова.
Правозащитница написала, что всего соседи сделали как минимум 7 звонков на номер 112.
Бывшего парня студентки Веры обвинили в убийстве. 24 февраля в 11:00 в Ленинском районном суде Кемерово должно было пройти заседание по этому делу. Однако, судя по картотеке суда, с которой ознакомился корреспондент
В картотеке сказано, что фигуранта обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). И рассмотрение этого дела откладывают уже в 7-й раз: в первый — из-за неявки подсудимого по болезни, а затем — из-за неявки в суд свидетелей. В следующий раз заседание должно состояться 2 марта. Однако сами материалы дела не будут опубликованы до момента оглашения приговора.
Однако в многочисленных постах соцсетях говорится, что родственники убитой добиваются, чтобы дело переквалифицировали и рассматривали по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).
«А полиция так и не приехала»
Родные написали в паблике «Инцидент Кузбасс»: «Россия должна знать своих героев: это старшие оперативные дежурные майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, плевавшие в потолок, пока им звонили свидетели кошмара».
И тут же родственники рассказывают: «Страшно, просто страшно читать показания свидетелей — соседей, столпившихся у дверей квартиры, откуда доносились душераздирающие крики. Вера пыталась открыть железную дверь, но мучитель оттаскивал её и бил, бил, бил… «Да когда же они приедут?» — возмущались люди, снова и снова набирая 112. А полиция так и не приехала…». А когда появилась, то бравый майор больше всего переживал, что ему будет за это, а не об убитой студентке.
Россияне создали петицию, требующую более сурового наказания для убийцы, в ней сказано: «Убийцу теперь судят не по статье «убийство, совершённое с особой жестокостью» с наказанием до 20 лет лишения свободы, а по более лёгкой части статьи 105 УК РФ. Несмотря на ходатайства, дело так и не было переквалифицировано. В обвинении написали, что он всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил, а ведь он измывался над ней часами».
Кроме этого, родственники, судя по постам правозащитников в соцсетях, боятся, что полицейские, вовремя не отреагировавшие на вызов, так и не получат должного наказания.
Как рассказали в МВД Кузбасса, в отношении полицейских провели служебную проверку. Также их руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Региональный следком добавил, что 41-летнему начальнику смены дежурной части и 40-летнему старшему оперативному дежурному части отдела полиции «Ленинский» предъявлено обвинение по статье 293 УК РФ (Халатность). По версии следствия, в январе 2020-го они получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажки в Ленинском районе драка. Полицейские зарегистрировали сообщение, но не отправили группу на проверку этой информации. В результате халатных действий полицейских парня вовремя не остановили, и 23-летняя кемеровчанка умерла.
Полицейские свою вину во время расследования не признали и со следствием не сотрудничали. Уголовное дело в отношении них направлено в суд. Рассмотрение дела должно начаться 26 февраля.
«От рук тиранов в стране ежегодно умирает около 300 женщин»
Об этой чудовищной трагедии высказались многие известные люди. Певица Валерия считает, что такие преступления происходят из-за того, что в России нет закона о домашнем насилии, а государство «стоит и ждет, когда нужно будет забирать очередной труп». Стендап-комик Илья Соболев осудил полицейских, которые не приехали на вызов, назвав эту ситуацию «позорищем ужасным».
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина вот что сказала нам по поводу чудовищного убийства, а также о том, почему в России до сих пор не принят закон против семейных садистов.
— Результатом преступного бездействия служителей закона стала оборвавшаяся жизнь девушки. Оправдания этому нет. А значит, неотвратимость и суровость наказания для блюстителей закона должна стать соразмерной совершенному ими преступлению.
Разрабатываемый нами законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» предусматривает порядок действий для сотрудников полиции. Но если и дальше они не будут приезжать на вызов, то тут ни один закон не спасёт жертву.
Нет, конечно, оправдания и убийце. Мне непонятна причина переквалификации этого преступления. Надеюсь, что суд даст объективную оценку всем представленным доказательствам и вынесет справедливый приговор.
— Оксана Викторовна, как часто такие преступления происходят в России?
— Подсчеты правозащитников в последнее время в 20 раз превысили официальную статистику МВД. И это не связано с тем, что жертвы насилия не обращаются в полицию, так как не верят в защиту государства. Проблема в том, что МВД до сих пор не потрудились создать нормальную методику пострадавших и погибших. Несмотря на то что правозащитники уже много лет просят это создать, до сих пор непонятно, то ли не хотят ее создавать, то ли не хотят ее показывать. Так ещё и просто зверски бездействуют! Правоохранители считают, что от рук тиранов в стране ежегодно умирает около 300 женщин.
— Что чаще всего становится причиной семейных убийств?
— Самые распространенные причины убийств женщин: развод или разрыв отношений, раздел имущества и преследование женщины после расставания.
— Это можно остановить?
— Если бы в нашей стране был закон «О профилактике семейно-бытового насилия», эта трагедия бы не произошла. Девушка могла жить, если бы была реакция на первый же звонок с просьбой о помощи. Ответственность за ужасы издевательства, которое причинил убийца девушке, лежит на государстве. Оно не смогло предотвратить случившегося. А ведь при существующем законе удалось бы избежать этой роковой ошибки.
— Почему тогда его не приняли до сих пор?
— Таких трагических историй становится все больше. И это очень страшно. Мы уже поняли, кто наши враги, кем финансируются бесконечные информационные атаки и угрозы в наш адрес. Работа над законопроектом выявила очень опасные тенденции в российском обществе. Принятие закона против домашнего насилия будет означать начало нравственного оздоровления и общественного прогресса в России. Негативные вещи пишут одни и те же люди. Но я вижу, что запал у них пропадает, видимо, бюджет уже не тот.
Мы ведь работаем за идею, а они — за деньги, поэтому, когда платят меньше, количество комментариев уменьшается. А есть среди них просто «потерявшиеся» — люди, которых обманули или запугали. А запугивают так: «После принятия закона у тебя заберут ребенка» или: «Если ты не купишь жене шубу, тебя осудят за экономическое насилие». Человек, действительно поверивший в эту дичь, и в самом деле захочет пойти с вилами на Оксану Пушкину. Только ничего подобного закон о профилактике семейно-бытового насилия не предусматривает, он вообще не про это. Он про сохраненные жизни жен, дочерей, сестер и матерей! Разве этого мало?!
Мы продолжаем следить за этой историей.