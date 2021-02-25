Веру убивали полтора часа. Соседи звонили в полицию, но никто не приехал

«От рук тиранов в стране ежегодно умирает около 300 женщин»

Об этой чудовищной трагедии высказались многие известные люди. Певица Валерия считает, что такие преступления происходят из-за того, что в России нет закона о домашнем насилии, а государство «стоит и ждет, когда нужно будет забирать очередной труп». Стендап-комик Илья Соболев осудил полицейских, которые не приехали на вызов, назвав эту ситуацию «позорищем ужасным».



Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина вот что сказала нам по поводу чудовищного убийства, а также о том, почему в России до сих пор не принят закон против семейных садистов.

— Результатом преступного бездействия служителей закона стала оборвавшаяся жизнь девушки. Оправдания этому нет. А значит, неотвратимость и суровость наказания для блюстителей закона должна стать соразмерной совершенному ими преступлению.

Разрабатываемый нами законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» предусматривает порядок действий для сотрудников полиции. Но если и дальше они не будут приезжать на вызов, то тут ни один закон не спасёт жертву.

Нет, конечно, оправдания и убийце. Мне непонятна причина переквалификации этого преступления. Надеюсь, что суд даст объективную оценку всем представленным доказательствам и вынесет справедливый приговор.

— Оксана Викторовна, как часто такие преступления происходят в России?

— Подсчеты правозащитников в последнее время в 20 раз превысили официальную статистику МВД. И это не связано с тем, что жертвы насилия не обращаются в полицию, так как не верят в защиту государства. Проблема в том, что МВД до сих пор не потрудились создать нормальную методику пострадавших и погибших. Несмотря на то что правозащитники уже много лет просят это создать, до сих пор непонятно, то ли не хотят ее создавать, то ли не хотят ее показывать. Так ещё и просто зверски бездействуют! Правоохранители считают, что от рук тиранов в стране ежегодно умирает около 300 женщин.

— Что чаще всего становится причиной семейных убийств?

— Самые распространенные причины убийств женщин: развод или разрыв отношений, раздел имущества и преследование женщины после расставания.

— Это можно остановить?

— Если бы в нашей стране был закон «О профилактике семейно-бытового насилия», эта трагедия бы не произошла. Девушка могла жить, если бы была реакция на первый же звонок с просьбой о помощи. Ответственность за ужасы издевательства, которое причинил убийца девушке, лежит на государстве. Оно не смогло предотвратить случившегося. А ведь при существующем законе удалось бы избежать этой роковой ошибки.

— Почему тогда его не приняли до сих пор?

— Таких трагических историй становится все больше. И это очень страшно. Мы уже поняли, кто наши враги, кем финансируются бесконечные информационные атаки и угрозы в наш адрес. Работа над законопроектом выявила очень опасные тенденции в российском обществе. Принятие закона против домашнего насилия будет означать начало нравственного оздоровления и общественного прогресса в России. Негативные вещи пишут одни и те же люди. Но я вижу, что запал у них пропадает, видимо, бюджет уже не тот.

Мы ведь работаем за идею, а они — за деньги, поэтому, когда платят меньше, количество комментариев уменьшается. А есть среди них просто «потерявшиеся» — люди, которых обманули или запугали. А запугивают так: «После принятия закона у тебя заберут ребенка» или: «Если ты не купишь жене шубу, тебя осудят за экономическое насилие». Человек, действительно поверивший в эту дичь, и в самом деле захочет пойти с вилами на Оксану Пушкину. Только ничего подобного закон о профилактике семейно-бытового насилия не предусматривает, он вообще не про это. Он про сохраненные жизни жен, дочерей, сестер и матерей! Разве этого мало?!



Мы продолжаем следить за этой историей.