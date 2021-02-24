Грузия открывает границы для россиян: что нужно для въезда

Грузия с 1 марта открывает государственные границы для россиян. Об этом объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Чтобы пересечь границу, достаточно будет отрицательного ПЦР-теста.



При этом попасть в Грузию можно только самолетом, сухопутная граница остается закрытой.



Ранее в страну с документом о результатах ПЦР-теста могли въехать граждане стран ЕС, остальным иностранцам требовалось предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации.



— В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим, — заявил Ираклий Гарибашвили на брифинге.

