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Грузия открывает границы для россиян: что нужно для въезда

Границы откроются уже на следующей неделе

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Число стран с открытыми для россиян границами продолжает расти

Число стран с открытыми для россиян границами продолжает расти

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Грузия с 1 марта открывает государственные границы для россиян. Об этом объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Чтобы пересечь границу, достаточно будет отрицательного ПЦР-теста.

При этом попасть в Грузию можно только самолетом, сухопутная граница остается закрытой.

Ранее в страну с документом о результатах ПЦР-теста могли въехать граждане стран ЕС, остальным иностранцам требовалось предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации.

— В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим, — заявил Ираклий Гарибашвили на брифинге.

Кроме того, Грузия отменила все коронавирусные ограничения, кроме комендантского часа.

В середине февраля Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. В расписании появились два рейса в неделю между Москвой и Баку и четыре — между Москвой и Ереваном. Кроме того, с 8 февраля начали ходить пассажирские поезда в Белоруссию.

На данный момент Россия возобновила авиасообщение с 29 странами. Однако в некоторых случаях открытие границ условное: не все авиаперевозчики готовы возобновлять рейсы по указанным направлениям.

Надеемся, что в ближайшее время этот список будет только пополняться&nbsp;<br>

Надеемся, что в ближайшее время этот список будет только пополняться 

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Коммерческие пассажирские рейсы за рубеж Россия приостановила в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Летом полеты в некоторые государства частично возобновились. Одними из первых для российских путешественников открылись Великобритания, Танзания, ОАЭ, Киргизия и Южная Корея.

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