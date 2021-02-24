Топят лед на чай, свет получают по часам: репортаж из села, которое застряло в начале XX века

Мы прощались с деревней и оставляем ее с надеждой на перспективное будущее с постоянным светом. В таких местах хорошо проводить информационный детокс и перегружаться. А потом возвращаться обратно в город.

Что было дальше?



В беседе с корреспондентом 72.RU глава Антипинского сельского поселения Евгений Онегин уверял, что работы по проведению электропередачи проводятся в плановом режиме. То есть обсуждение этого вопроса началось не после того видеоролика депутата. Всё решалось на уровне главы района и области.

«Любой человек, который знает эту работу, понимает подготовительный процесс, согласование. Очень много вопросов нужно было пройти. Эта инициатива была Валерия Ивановича [Борисова, главы Нижнетавдинского муниципального района] и Юрия Михайловича [Конева, депутата Тюменской областной думы]. Была проведена большая командная работа», — рассказывает Онегин.

По его словам, работы контролируются, и их выполняют в рамках заключенного контракта.

Я подметил, что таксофон не работал. Мой собеседник затруднился ответить. Но на следующий день он перезвонил и уточнил, что таксофон все-таки работает. Прямо оттуда ему звонили. А еще, по его словам, в школу провели интернет.

«В Кускургуль мы приезжаем. В селе нам очень нравится. Там люди душевные. Да и сам душой отдыхаешь. Всё там по-домашнему», — хвалит места наш собеседник.