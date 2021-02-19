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Чартерные полеты из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду возобновятся

Прямые рейсы на египетские курорты не выполнялись с ноября 2015 года

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По данным египетских СМИ, полеты начнутся уже в конце февраля

По данным египетских СМИ, полеты начнутся уже в конце февраля

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Посол России сообщил о возможном возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Авиационные власти Египта заявили, что в ближайшее время возобновятся чартерные рейсы из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.


— Достигнуто принципиальное соглашение о возобновлении чартерного сообщения между РФ и египетскими курортами, но точной даты еще нет, — цитирует ТАСС сообщение Минавиации Египта.

Российская авиакомпания Nordwind направила запрос на начало выполнения полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 28 марта. Но, по данным Daily News Egypt, полеты начнутся уже в конце февраля.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года, после крушения лайнера А321 над Синайским полуостровом. В теракте погибли 224 человека.

В начале 2018 года начались полеты из Москвы в Каир, а открытие прямых рейсов на популярные египетские курорты все эти годы постоянно откладывалось.

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Египеттеракттуризм
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