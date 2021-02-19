Чартерные полеты из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду возобновятся

Посол России сообщил о возможном возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Авиационные власти Египта заявили, что в ближайшее время возобновятся чартерные рейсы из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
— Достигнуто принципиальное соглашение о возобновлении чартерного сообщения между РФ и египетскими курортами, но точной даты еще нет, — цитирует ТАСС сообщение Минавиации Египта.
Российская авиакомпания Nordwind направила запрос на начало выполнения полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с
Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре
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