«Их послали туда совершенно зря»: история пожарных, которые пошли искать рабочего на горящем складе и не смогли вернуться

— У нас закончился воздух в баллонах
— Так ищи выход. Ищи!
В перехваченных радиопереговорах слышно отчаяние. В страшном пожаре в Красноярске погибли трое пожарных: командир звена старший прапорщик Алексей Пузырёв, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик и сержант Максим Рябцев. Гибель пожарных — явление в Красноярском крае редкое, можно сказать, из ряда вон. Последний подобный случай произошел в 2019 году, когда в военной части в Ачинском районе рвались боеприпасы — тогда погиб один пожарный.
Пожар случился 3 февраля на огромном складе запчастей. Огонь быстро охватил всё здание — площадь пожара стремительно выросла с 800 квадратных метров почти до 4 тысяч квадратов. Внутрь помещения, заполненного едким дымом, отправились пять звеньев газодымозащитной службы по три человека каждая. Спустя два часа после начала пожара выяснилось, что внутри остался 22-летний кладовщик.
Мы встретили его супругу на месте пожара. Хрупкая молодая девушка сотрясалась от рыданий. Ее зовут Анна, ей тоже 22. У них маленький ребенок. Девушка тщетно пытается дозвониться до мужа, телефон недоступен, за оцепление никого не пускают.
— У нее телефон сел, она с моего пыталась мужу дозвониться, но номер был недоступен. А напарник мужа рассказал Анне, что когда все выбежали из здания, то заметили, что ее супруга с ними нет. Стали сразу ему звонить. Он ответил, что в туалете, вокруг чернота, ничего не видно, он не может выйти, — объяснила очевидица Елена.
Звено старшего прапорщика Пузырёва отправилось на поиски парня. Позже его тело смогут обнаружить и извлечь из горящего склада. Тела пожарных найдут только к утру. Воздуха в баллонах не хватило. Мужчины заблудились в клубах черного дыма. Они погибли, выполняя долг.
Губернатор Красноярского края Александр Усс с места пожара сообщил, что система пожаротушения сработала штатно, но огонь слишком быстро распространился. Пожарных отправили в самое пекло. Искать человека, который на тот момент, скорее всего, уже был мертв.
Герои. Кто они
Алексей Евгеньевич Пузырёв, 45 лет. Он прослужил в МЧС четверть века. Женат, двое детей. Мы смогли связаться со старшей дочерью Алексея, но она даже не смогла говорить — семья убита горем.
— Леха отличный мужик был, земля ему пухом, и Толе с Максом тоже, герои не на экране, а в жизни. Долг отдали ценой жизни. Что совсем не ясно, страхующее звено же должно было за ними идти, — не понимает друг погибшего Алексей.
Анатолий Павлович Жалнерчик, 46 лет, женат, двое детей. Стаж в МЧС — 27 лет. Командир отделения пожарно-спасательной части. Принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях, в том числе на Северном Кавказе.
— Он всегда был героем, не только на работе, но и в кругу семьи, друзей, родственников. Он всегда приходил на помощь. Был веселым, компанейским, ему еще жить и жить нужно было, и я удивляюсь, почему хороших людей вот так... Плохие, видать, не нужны ни черту, ни богу, но он нужен своим детям, своей жене, матери. Боже, не верю, что его не стало. Он всегда говорил, что я любимая его невестка, и обещал на нашей свадьбе три баяна порвать, — едва сдерживая слезы, рассказала невестка Анатолия Анна Колягина.
Максим Михайлович Рябцев, самый молодой участник звена — всего 27 лет. Холост. Стаж в МЧС — шесть лет.
— Я запомнила его таким классным добрым мальчишкой, жизнерадостным. Он отличался от всех: все пацаны как пацаны, а он какой-то особенно добрый, хороший. И умел не следовать за толпой, был компанейский, но независимый, — поделилась с нами одноклассница Максима Дарья Ежова.
Почему погибли?
До объявления официальных результатов расследования можно лишь предполагать, что случилось в темных запутанных лабиринтах склада. Мы обратились к опытным сотрудникам МЧС, чтобы составить примерную картину происходящего хаоса. Все пожарные, которые согласились с нами разговаривать, не первый год работают в системе МЧС. Они попросили сохранить их анонимность.
Дмитрий, отработал шесть лет в пожарной части, прошел путь от пожарного до начальника караула:
— У меня по этой истории три вопроса возникло. Первый: был ли у них направляющий трос, который цепляют к себе, чтобы вернуться по нему обратно? В сложной планировке он позволяет найти выход. Если нет, то почему?
Второй вопрос. На каждое звено должен быть пост безопасности. Это сотрудники, которые отсчитывают время с момента, как звено зашло в здание. Есть специальные формулы, по которым высчитывается, сколько времени звено может находиться в дыму, чтобы успеть выйти до того, как кончится воздух. И в определенный момент им должны были сказать, что пора выходить. Тоже не понятно, было ли это сделано.
Третий вопрос. На самом оборудовании с кислородом срабатывает звуковой сигнал, по которому пожарный понимает, что воздуха остается только на то, чтобы выйти. Могли ли опытные ребята не услышать этот сигнал?
Евгений, работает в одном из специальных управлений федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю:
— На записях видно один баллон, один! Их даже не два. Время защиты — 60 минут в идеале. В идеале — это когда надел маску, сел на стул и сидишь, равномерно и размеренно дышишь. А в сложных условиях, когда надо идти, работать, разгребать, ползти, время защиты — 40–45 минут. При этом по всем правилам на обратный путь надо оставить в два раза больше воздуха, чем было потрачено. Постовой должен был рассчитать время и сказать звену. То есть при времени защитного действия в 45 минут зашли внутрь, походили там 15 минут, и все, у тебя есть еще 30 минут, чтоб выбраться. Что там можно сделать за 15 минут?
А теперь вспомним, что хранятся на этом складе тонны пластиковых бамперов, всякие масла и смазочные материалы. Там дым ядовитый: два вдоха — и труп. Зачем вообще отправили их туда, ведь очевидно, что нет в живых давно кладовщика, которого они пошли искать.
Кто-то говорит про новые технологии, про GPS и так далее. А я отвечу — какое GPS и новые технологии, если мы за свой счет красим и налаживаем автомобили, если приходится за свой счет заправлять принтер в части, чтоб напечатать план-конспект, за свой счет что-либо ремонтировать и еще кучу всего за счет пожарного.
Надежда, служит в МЧС с 2008 года:
— Моё мнение, что их послали туда совершенно зря. Автозапчасти горят с очень токсичным дымом. Достаточно пяти вдохов, чтобы там навсегда остаться. Если человек, который там работает, знает планировку, все входы-выходы, не смог выйти, то найти и спасти его в условиях пожара было нереально. По стране в последние годы не редки случаи, когда пожарные гибнут целыми звеньями. Я считаю, что это следствие политики руководства МЧС. Это экономия на всём. Оснащение никакое, учения на объектах не проводятся, чтобы не тратить деньги.
Редакция NGS24.RU адресовала в краевое МЧС эти вопросы. Нам сообщили, что направляющий трос не использовался. А почему пожарное звено отправили в здание, полное токсичного дыма, где никто не мог выжить, в ведомстве не смогли пока ответить, сославшись на проведение следственных действий.
По данным ТАСС, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. В краевом МЧС не стали официально это комментировать.
Что сейчас
4 февраля губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о компенсациях для семей погибших пожарных. 5 февраля объявлен день траура по всему региону. Дело о пожаре, унесшем жизни четверых людей, взял на себя Следственный комитет. Тем временем к пожарной части на Ленина люди продолжают нести цветы. Тела пока не отдали родственникам — проводится судебно-медицинская экспертиза.