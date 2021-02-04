«Их послали туда совершенно зря»: история пожарных, которые пошли искать рабочего на горящем складе и не смогли вернуться

— У нее телефон сел, она с моего пыталась мужу дозвониться, но номер был недоступен. А напарник мужа рассказал Анне, что когда все выбежали из здания, то заметили, что ее супруга с ними нет. Стали сразу ему звонить. Он ответил, что в туалете, вокруг чернота, ничего не видно, он не может выйти, — объяснила очевидица Елена.

Звено старшего прапорщика Пузырёва отправилось на поиски парня. Позже его тело смогут обнаружить и извлечь из горящего склада. Тела пожарных найдут только к утру. Воздуха в баллонах не хватило. Мужчины заблудились в клубах черного дыма. Они погибли, выполняя долг.

