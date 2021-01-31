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«Не могу дышать, парни»: 10 видео жестких задержаний на митингах 31 января

Женщин в живот на этот раз не пинали, но угрожали табельным

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И похожие картины — во всех городах страны

И похожие картины — во всех городах страны

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Есть у российской полиции такая обязанность — митинги разгонять. И если сторонники теории заговора утверждают, что у выходящих на протесты есть методичка, согласно которой нужно действовать, то у силовиков подобной инструкции, кажется, нет. Поэтому при задержаниях обычно все средства хороши.

Если на прошлой неделе мы видели, что нервы сдают у всех, а в бой рвутся и полицейские, и сторонники протестов, то на этот раз митингующие, кажется, вели себя более скромно. Зато люди в форме не стеснялись в действиях. Результатом этого, по данным «ОВД-Инфо», стало больше трех тысяч задержанных по всей стране.

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Петербургские силовики в прошлый раз пинали женщин в живот, а сегодня угрожали людям табельным оружием.

На Сенной также трещали электрошокеры, когда силовики задерживали журналистов.

А вот в петербургский автозак заносят мужчину без сознания. За несколько минут до этого, по словам очевидцев, несколько охранников порядка пинали его.

Чтобы задержать еще одного человека, его пришлось избивать сразу четверым полицейским.

И снова трещат электрошокеры. На этот раз в Москве.

А на Стромынке решили расчистить путь к автозаку лицом задержанного.

В Екатеринбурге к команде полицейских присоединились тихари.

А это Челябинск. Тактика полицейских такова: если человек жалуется, что не может дышать, надо просто покрепче прижать его к земле.

Впрочем, без нападений на женщин на митингах 31 января не обошлось. Традицию, начатую петербуржцами, поддержали в Челябинске.

Если и вы стали очевидцем жестких задержаний, пишите нам на почту rednews@iportal.ru

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