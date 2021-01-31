«Не могу дышать, парни»: 10 видео жестких задержаний на митингах 31 января

Есть у российской полиции такая обязанность — митинги разгонять. И если сторонники теории заговора утверждают, что у выходящих на протесты есть методичка, согласно которой нужно действовать, то у силовиков подобной инструкции, кажется, нет. Поэтому при задержаниях обычно все средства хороши.

Если на прошлой неделе мы видели, что нервы сдают у всех, а в бой рвутся и полицейские, и сторонники протестов, то на этот раз митингующие, кажется, вели себя более скромно. Зато люди в форме не стеснялись в действиях. Результатом этого, по данным «ОВД-Инфо», стало больше трех тысяч задержанных по всей стране.