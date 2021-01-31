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ФБК попросил президента США ввести санкции против российских бизнесменов и политиков

Всего в списке 35 имен

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Письмо уже получено

Письмо уже получено

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Созданный оппозиционером Алексеем Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении некоторых высокопоставленных россиян. Текст письма к президенту США опубликовал на своей странице в Facebook исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» Владимир Ашурков.

Полный список составляет 35 человек, это российские бизнесмены, политики и, как считают в ФБК, люди «лично вовлеченные в преследование Навального» и фонда. В приоритетном списке всего восемь имен: Роман Абрамович, Денис Бортников, Андрей Костин, Михаил Мурашко, Дмитрий Патрушев, Игорь Шувалов, Владимир Соловьёв и Алишер Усманов. В длинный список вошли также Александр Бастрыкин, Александр Бортников, Константин Эрнст, Виктор Гаврилов, Дмитрий Иванов, Александр Калашников, Сергей Кириенко, Елена Морозова, Денис Попов, Маргарита Симоньян, Игорь Янчук, Виктор Золотов, Олег Дерипаска. Алексей Миллер, Игорь Сечин, Геннадий Тимченко, Николай Токарев, Александр Беглов, Юрий Чайка, Андрей Картаполов, Павел Крашенинников, Михаил Мишустин, Элла Памфилова, Дмитрий Песков, Сергей Собянин, Антон Вайно и Андрей Воробьёв.

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Некоторые из представленных в списке людей уже находятся под санкциями в США. В комментариях Ашурков уточнил, что письмо направляется не только в США, но и в Великобританию, и в ЕС. Позднее он добавил, что пресс-секретарь совета национальной безопасности президента Джо Байдена Эмили Хорн сообщила о получении письма.

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Алексей НавальныйСШАФБКсанкции
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