ФБК попросил президента США ввести санкции против российских бизнесменов и политиков

Созданный оппозиционером Алексеем Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении некоторых высокопоставленных россиян. Текст письма к президенту США опубликовал на своей странице в Facebook исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» Владимир Ашурков.
Полный список составляет
Некоторые из представленных в списке людей уже находятся под санкциями в США. В комментариях Ашурков уточнил, что письмо направляется не только в США, но и в Великобританию, и в ЕС. Позднее он добавил, что пресс-секретарь совета национальной безопасности президента Джо Байдена Эмили Хорн сообщила о получении письма.