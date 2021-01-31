ФБК попросил президента США ввести санкции против российских бизнесменов и политиков

Некоторые из представленных в списке людей уже находятся под санкциями в США. В комментариях Ашурков уточнил, что письмо направляется не только в США, но и в Великобританию, и в ЕС. Позднее он добавил, что пресс-секретарь совета национальной безопасности президента Джо Байдена Эмили Хорн сообщила о получении письма.

