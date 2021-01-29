Найдите отличия: появилось видео дворца из расследования Навального

Телеграм-канал Mash опубликовал небольшое видео, сделанное, как утверждают авторы, во «дворце Путина» под Геленджиком.
Дворец, как следует из видео Mash, готов лишь снаружи.
— Это один сплошной бетон. По сути, всё находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься, — говорит Иксанов.
Между тем в расследовании Навального говорилось, что здание начали перестраивать из-за ошибок в проектировке, которые привели к высокой влажности и плесени.
Впрочем, вы можете сравнить и сами, как выглядит дворец на видео Навального.
И что там происходит по версии Mash.