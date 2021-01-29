Найдите отличия: появилось видео дворца из расследования Навального

Телеграм-канал Mash опубликовал небольшое видео, сделанное, как утверждают авторы, во «дворце Путина» под Геленджиком. 19 января большое расследование о дворце выпустил оппозиционер Алексей Навальный, его видео собрало на YouTube больше 100 миллионов просмотров. Используя 3D-визуализацию, Навальный утверждал, что в огромном дворце есть всё для отдыха и релаксации хозяев — кальянная и игровые комнаты, аквадискотека, чайный домик и даже подземный хоккейный корт. Главред Mash Максим Исканов утверждает, что за час экскурсии ничего из этого не нашел.