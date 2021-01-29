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Найдите отличия: появилось видео дворца из расследования Навального

Сравниваем сцены популярного видео с реальностью

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Присоединяйтесь к новой виртуальной экскурсии по «дворцу Путина»

Присоединяйтесь к новой виртуальной экскурсии по «дворцу Путина»

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Телеграм-канал Mash опубликовал небольшое видео, сделанное, как утверждают авторы, во «дворце Путина» под Геленджиком. 19 января большое расследование о дворце выпустил оппозиционер Алексей Навальный, его видео собрало на YouTube больше 100 миллионов просмотров. Используя 3D-визуализацию, Навальный утверждал, что в огромном дворце есть всё для отдыха и релаксации хозяев — кальянная и игровые комнаты, аквадискотека, чайный домик и даже подземный хоккейный корт. Главред Mash Максим Исканов утверждает, что за час экскурсии ничего из этого не нашел.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Так выглядит парадный вход по версии Навального

Так выглядит парадный вход по версии Навального

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А вот что увидели журналисты

А вот что увидели журналисты

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Дворец, как следует из видео Mash, готов лишь снаружи.

— Это один сплошной бетон. По сути, всё находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься, — говорит Иксанов.

Между тем в расследовании Навального говорилось, что здание начали перестраивать из-за ошибок в проектировке, которые привели к высокой влажности и плесени.

Аквадискотека по версии Навального

Аквадискотека по версии Навального

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Строители называют аквадискотеку просто фонтаном

Строители называют аквадискотеку просто фонтаном

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Впрочем, вы можете сравнить и сами, как выглядит дворец на видео Навального.

И что там происходит по версии Mash.

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Алексей НавальныйВладимир Путиндворец Путина
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