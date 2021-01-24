В полиции извинились перед женщиной, которую пнул силовик на протестах в Петербурге. Она в реанимации

Полицейские извинились перед женщиной из Петербурга, которую вчера силовик ударил ногой в живот. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Он приводит запись разговора, на которой один из голосов принадлежит, по данным Telegram-канала, начальнику Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергею Музыке, а второй — пострадавшей.
— От лица руководства Главка, от себя лично, от всего личного состава Главка приношу вам извинения. Это не наши методы, — говорит один голос.
— Не, у меня к вам даже никаких претензий нету и не было, — отвечает второй.
Получить в полиции подтверждение, что это действительно беседа их представителя с пострадавшей нам не удалось — в пресс-службе ведомства не берут трубку.
Мы писали ранее об этом случае: инцидент произошел в Санкт-Петербурге вечером 23 января на площади Восстания. Женщина вышла из толпы и обратилась к полицейским, которые задержали молодого человека. По словам очевидцев, она вела себя мирно, но сотрудник правоохранительных органов ударил ее ногой в живот.
Baza сообщает, что пострадавшая, 54-летняя петербурженка Маргарита Юдина, находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении. У Telegram-канала «Подъем» другие данные — директор НИИ Джанелидзе Вадим Мануковский сообщил, что она в сознании и чувствует себя великолепно. Издание «Фонтанка» связалось с Мануковским, но он отказался от комментариев. Мобильный телефон Юдиной отключен.
Вечером 23 января стало известно, что ГУ МВД России проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Санкт-Петербурге.
— Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — сообщили в полиции.
Также известно о проверках прокуратуры.
Все это произошло во время акции протеста, одной из тех, что 23 января прошли по всей России. Они связаны с арестом оппозиционного политика и блогера Алексея Навального, который 17 января вернулся в страну, после чего сразу же был задержан.