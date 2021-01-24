В полиции извинились перед женщиной, которую пнул силовик на протестах в Петербурге. Она в реанимации

Полицейские извинились перед женщиной из Петербурга, которую вчера силовик ударил ногой в живот. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Он приводит запись разговора, на которой один из голосов принадлежит, по данным Telegram-канала, начальнику Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергею Музыке, а второй — пострадавшей.



— От лица руководства Главка, от себя лично, от всего личного состава Главка приношу вам извинения. Это не наши методы, — говорит один голос.

