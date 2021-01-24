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Тема дняКак ОМОН пытался разбить толпу. Репортаж с улиц

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Улыбайтесь, вас сейчас задержат! 42 фото с акций протеста в России

Акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января

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Несанкционированные акции не обошлись без задержаний

Несанкционированные акции не обошлись без задержаний

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Сегодня по всей стране проходят несанкционированные митинги и шествия в поддержку арестованного оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Где-то они прошли относительно мирно, а где-то завершились стычками с полицией. Самые яркие кадры со всей страны о том, как проходили акции протеста, — в нашем фоторепортаже.

Акции в российских городах начинались с обеда. Участники приходили на них с туалетными ёршиками — как символ последнего расследования Навального

Акции в российских городах начинались с обеда. Участники приходили на них с туалетными ёршиками — как символ последнего расследования Навального

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У кого-то ёршики были золотыми

У кого-то ёршики были золотыми

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В Екатеринбурге участники не забыли взять с собой трусы

В Екатеринбурге участники не забыли взять с собой трусы

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«Трусы Навального» засветились даже в Северодвинске

«Трусы Навального» засветились даже в Северодвинске

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В Москве участник акции захватил с собой уточку — символ одного из предыдущих расследований Навального

В Москве участник акции захватил с собой уточку — символ одного из предыдущих расследований Навального

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А это Волгоград и часть участников шествия

А это Волгоград и часть участников шествия

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Во многих городах участники митингов водили хороводы. На фото Северодвинск, где сегодня, кстати, была ужасная метель

Во многих городах участники митингов водили хороводы. На фото Северодвинск, где сегодня, кстати, была ужасная метель

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Можно сказать, что в Красноярске тоже были хороводы, но нет. Это полиция усиливает оцепление

Можно сказать, что в Красноярске тоже были хороводы, но нет. Это полиция усиливает оцепление

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Городам Урала сегодня не повезло с погодой: в Челябинске столбик термометра осел в районе -25 градусов

Городам Урала сегодня не повезло с погодой: в Челябинске столбик термометра осел в районе -25 градусов

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Утеплялись и участники шествия, и стражи порядка

Утеплялись и участники шествия, и стражи порядка

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В Новосибирске с собой на прогулку брали домашних животных

В Новосибирске с собой на прогулку брали домашних животных

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Это часть участников шествия в Екатеринбурге

Это часть участников шествия в Екатеринбурге

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А это Санкт-Петербург: полиция и протестующие

А это Санкт-Петербург: полиция и протестующие

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Охранники порядка стоят у ресторана с символичным для всех событий названием в Москве

Охранники порядка стоят у ресторана с символичным для всех событий названием в Москве

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В Омске силовики почему-то отказались от дружественных объятий

В Омске силовики почему-то отказались от дружественных объятий

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В Красноярске ОМОН выстроился щитом

В Красноярске ОМОН выстроился щитом

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Никогда еще новогодние декорации не использовались для съемок митингов

Никогда еще новогодние декорации не использовались для съемок митингов

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В Петербурге ОМОН встречали народными песнями

В Петербурге ОМОН встречали народными песнями

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В Самаре полицейских пытались убедить в своей позиции любыми способами

В Самаре полицейских пытались убедить в своей позиции любыми способами

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В Екатеринбурге протестующих выгнали на лед Городского пруда и уже оттуда стали «винтить»

В Екатеринбурге протестующих выгнали на лед Городского пруда и уже оттуда стали «винтить»

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Стена на стену в Волгограде

Стена на стену в Волгограде

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Когда хотел просто поговорить

Когда хотел просто поговорить

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— Молодой человек! Берегите своё здоровье! — сказал парню на дереве полицейский

— Молодой человек! Берегите своё здоровье! — сказал парню на дереве полицейский

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Во многих городах акции протеста продолжились жесткими стычками протестующих и стражей порядка

Во многих городах акции протеста продолжились жесткими стычками протестующих и стражей порядка

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Не все заборы сегодня устояли

Не все заборы сегодня устояли

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Все смешалось: гражданские, ОМОН...

Все смешалось: гражданские, ОМОН...

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Людей жестко скручивали

Людей жестко скручивали

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Уносили в автозаки

Уносили в автозаки

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Или просто укладывали на морозную землю

Или просто укладывали на морозную землю

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Били дубинками

Били дубинками

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Хватали за лицо

Хватали за лицо

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Доставалось даже хрупким девушкам

Доставалось даже хрупким девушкам

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Отделения полиции сегодня были полными как никогда

Отделения полиции сегодня были полными как никогда

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Но все верили, что эта история закончится мирно

Но все верили, что эта история закончится мирно

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Алексея Навального задержали сразу после того, как он вернулся из Германии. В Берлине оппозиционер провел несколько месяцев — восстанавливался после отравления, в котором подозревает сотрудников ФСБ. 18 января он был арестован на 30 суток, за это время должен быть решен вопрос о замене наказания по делу «Ив Роше» с условного на реальное (из-за нарушения правил отбытия наказания). Сторонники Навального предложили провести акции в поддержку политика, которые и состоялись 23 января.

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Алексей Навальныйакции протестамитингишествия
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