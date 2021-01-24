Улыбайтесь, вас сейчас задержат! 42 фото с акций протеста в России

Алексея Навального задержали сразу после того, как он вернулся из Германии. В Берлине оппозиционер провел несколько месяцев — восстанавливался после отравления, в котором подозревает сотрудников ФСБ. 18 января он был арестован на 30 суток, за это время должен быть решен вопрос о замене наказания по делу «Ив Роше» с условного на реальное (из-за нарушения правил отбытия наказания). Сторонники Навального предложили провести акции в поддержку политика, которые и состоялись 23 января.