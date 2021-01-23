Прогулка на морозе и жесткие задержания: как прошли акции протеста на Урале

Сегодня по всей стране проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного политика и блогера Алексея Навального. О том, как прошли первые акции протеста в Сибири и на Дальнем Востоке, можно прочитать в этом материале, а прямо сейчас протесты проходят на Урале. Мы посмотрели, как шествия проходят в разных городах.



На Урале сегодня погода не располагает к долгим прогулкам: в Екатеринбурге -28, в Челябинске -27, в Тюмени -26 и так далее. Тем не менее несанкционированные шествия проходят довольно массово. Так, например, в Екатеринбурге люди собрались у стадиона «Динамо» неподалеку от центра города и устроили шествие вокруг Городского пруда. Когда люди начали расходиться, начались жесткие задержания, оставшихся полиция оттеснила из сквера, который стал конечной точкой шествия. Протестующих вытеснили на лед Городского пруда.