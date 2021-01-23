Прогулка на морозе и жесткие задержания: как прошли акции протеста на Урале

Сегодня по всей стране проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного политика и блогера Алексея Навального. О том, как прошли первые акции протеста в Сибири и на Дальнем Востоке, можно прочитать в этом материале, а прямо сейчас протесты проходят на Урале. Мы посмотрели, как шествия проходят в разных городах.
На Урале сегодня погода не располагает к долгим прогулкам: в Екатеринбурге -28, в Челябинске -27, в Тюмени -26 и так далее. Тем не менее несанкционированные шествия проходят довольно массово. Так, например, в Екатеринбурге люди собрались у стадиона «Динамо» неподалеку от центра города и устроили шествие вокруг Городского пруда. Когда люди начали расходиться, начались жесткие задержания, оставшихся полиция оттеснила из сквера, который стал конечной точкой шествия. Протестующих вытеснили на лед Городского пруда.
Один из задержанных в Екатеринбурге — известный российский стрит-арт-художник Тима Радя.
— Его задержали у сквера, он стоял с плакатом, вел себя спокойно. Налетели полицейские, друзья пытались отбить его минут 15, но подбежал ОМОН и забрал его силой. Сейчас Тима в одном из автозаков, связи с ним нет, — рассказала подруга Тимы Ради E1.RU.
Участники несогласованной акции протеста в Челябинске также прошли шествием по городу. У финальной точки — памятника Курчатову — их ждали автозаки. Колонну на протяжении пути сопровождали машины полиции с громкоговорителями, с помощью которых людям напоминали о наказании за участие в акции — штраф, обязательные работы или арест на 15 суток.
В Кургане в акции приняли участие несколько сотен человек. Площадь, где собрались митингующие, оцепили силовики. Полиция в мегафон предупреждала, что акция не согласована и противоречит постановлению губернатора о режиме повышенной готовности. В какой-то момент полицейские при силовой поддержке ОМОНа стали избирательно задерживать людей, сообщается примерно о 10 задержанных. К 3 часам дня активность на площади стихла: люди стали расходиться по домам или заходить в соседние здания, чтобы погреться. Полицейские перекрыли вход в кинотеатр на площади — говорят, что проходит дезинфекция.
В Тюмени задержания начались еще до митинга.
— Еще перед началом митинга полиция куда-то увела девушку с плакатом. Полиция отрицает задержание. Сколько именно тут человек, сложно сказать, — передает Артур Галиев, журналист 72.RU, который находится на месте.
На месте несанкционированной акции дежурит полиция и ОМОН.
В эти минуты акции протеста начинаются в Москве и в центральных городах России. Все они анонсированы как мероприятия в поддержку политика и блогера Алексея Навального. Он вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолет приземлился в Шереметьево вместо Внуково. На паспортном контроле Навального задержали и доставили в полицейское отделение в Химках. 18 января его арестовали на 30 суток.