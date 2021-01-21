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Смертники устроили теракт на рынке Багдада. Момент взрыва попал на видео

За последние годы это крупнейший теракт в столице Ирака

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Иракские силы безопасности охраняют место теракта в Багдаде

Иракские силы безопасности охраняют место теракта в Багдаде

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Минимум 23 человека погибли и более 30 получили ранения в результате теракта на рынке Багдада. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Министерства внутренних дел подтвердил агентству, что число погибших составило не менее 23 человек. Ожидается, что это число будет расти, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Иракские военные заявили, что двое нападавших в жилетах со взрывчаткой подорвались среди покупателей на переполненном рынке на площади Таяран в центре Багдада. Первый взрыв раздался внутри самого рынка, а второй — чуть позже, когда вокруг сбежались люди.

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Reuters отмечает, что это крупнейший за последние годы теракт в Багдаде. Ответственность за него пока никто не взял.

Этот рынок уже подвергался атаке террористов в 2018 году. Тогда погибли 27 человек.

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БагдадИракрыноктеракт
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