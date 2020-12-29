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Год, который изменил всё: история 2020-гов 35 кадрах

Смотрите, чем запомнился этот тяжелый, коронавирусный год

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Борьба с ковидом продолжится и в <nobr class="_">2021-м</nobr>, поэтому продолжаем держаться

Борьба с ковидом продолжится и в 2021-м, поэтому продолжаем держаться

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Такого года мы точно не загадывали и не ждали: пандемия, месяцы изоляции, маски и санитайзеры, социальная дистанция и героическая работа врачей — именно так нам запомнится 2020-й. Весь год фотографы Сети городских порталов провели на пустых улицах и в «красных» зонах разных городов страны, фиксируя яркие моменты. А сегодня мы собрали 35 удивительных кадров — посмотрите на эти фото, вам они точно запомнятся.

Весна, Омск. С началом эпидемии улицы города опустели. На безлюдных дворах яркими пятнами <a href="https://ngs55.ru/text/gorod/2020/04/02/69062125/" target="_blank" class="_">выделялись только курьеры</a><br>

Весна, Омск. С началом эпидемии улицы города опустели. На безлюдных дворах яркими пятнами выделялись только курьеры

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Единицы прохожих появлялись на улицах Новосибирска

Единицы прохожих появлялись на улицах Новосибирска

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Маски стали главным трендом этого года, правда, некоторые не сразу поняли, как их носить

Маски стали главным трендом этого года, правда, некоторые не сразу поняли, как их носить

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В Екатеринбурге за социальную дистанцию и маски агитировали даже памятники

В Екатеринбурге за социальную дистанцию и маски агитировали даже памятники

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А это Пермь, самое начало локдауна. Тогда жителям запретили выходить из дома даже на прогулки, можно было сходить или в магазин, или в больницу, или на работу — но со специальным разрешением. Жители многоквартирных домов с общими балконами нашли для себя такой выход

А это Пермь, самое начало локдауна. Тогда жителям запретили выходить из дома даже на прогулки, можно было сходить или в магазин, или в больницу, или на работу — но со специальным разрешением. Жители многоквартирных домов с общими балконами нашли для себя такой выход

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Собаководы стали особой кастой в этой пандемии: с животным можно было спокойно перемещаться по улицам

Собаководы стали особой кастой в этой пандемии: с животным можно было спокойно перемещаться по улицам

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В начале года на передовую вышли врачи. Всё это время им приходится сутками работать в неудобных, непроветриваемых костюмах, чтобы спасать других

В начале года на передовую вышли врачи. Всё это время им приходится сутками работать в неудобных, непроветриваемых костюмах, чтобы спасать других

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Еще весной в Волгограде у приемных покоев, переоборудованных в инфекционные госпитали больниц, разбили армейские палатки. Их готовили под сортировочные&nbsp;пункты на случай массового наплыва больных. Но очередей из скорых удалось избежать, и к лету палатки свернули

Еще весной в Волгограде у приемных покоев, переоборудованных в инфекционные госпитали больниц, разбили армейские палатки. Их готовили под сортировочные пункты на случай массового наплыва больных. Но очередей из скорых удалось избежать, и к лету палатки свернули

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Лицо врача увековечили на фотографиях, билбордах и граффити

Лицо врача увековечили на фотографиях, билбордах и граффити

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Нижний Новгород, весна 2020-го. Каждый понимает защиту от ковида по-своему

Нижний Новгород, весна 2020-го. Каждый понимает защиту от ковида по-своему

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Еще одна примета времени: раньше на балконах оставляли белье, а в этом году гуляют и сушат маски

Еще одна примета времени: раньше на балконах оставляли белье, а в этом году гуляют и сушат маски

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Бесполезно просить вас угадать, какой это город, — так этой весной выглядели города всей страны

Бесполезно просить вас угадать, какой это город, — так этой весной выглядели города всей страны

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Кафе работали только навынос, бариста скучали по вопросам своих посетителей

Кафе работали только навынос, бариста скучали по вопросам своих посетителей

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А доставщики еды стали второй незаменимой силой после врачей

А доставщики еды стали второй незаменимой силой после врачей

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Перенесемся в Красноярск: обычный масочный рейд на Театральной площади и наглядный протест антимасочника

Перенесемся в Красноярск: обычный масочный рейд на Театральной площади и наглядный протест антимасочника

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А это ночной Екатеринбург, весна. В аэропорт Кольцово прибыл один из первых заграничных рейсов — из Бангкока вывозили русских туристов. Просто так выходить из самолета пассажирам не дали, сначала их по всем коронавирусным правилам осмотрели врачи

А это ночной Екатеринбург, весна. В аэропорт Кольцово прибыл один из первых заграничных рейсов — из Бангкока вывозили русских туристов. Просто так выходить из самолета пассажирам не дали, сначала их по всем коронавирусным правилам осмотрели врачи

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В аэропорт Курумоч в Самаре тоже <a href="https://63.ru/text/transport/2020/04/10/69084226/" target="_blank" class="_">запустили бойцов химзащиты</a>. Аэровокзал обработали гидрохлоридом натрия, в простонародье хлоркой. Это вещество безвредно для людей и животных, зато убивает бактерии и вирусы

В аэропорт Курумоч в Самаре тоже запустили бойцов химзащиты. Аэровокзал обработали гидрохлоридом натрия, в простонародье хлоркой. Это вещество безвредно для людей и животных, зато убивает бактерии и вирусы

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Даже привычные праздники в этом году шли не по сценарию. Это фото сделано у Дома семейных торжеств в Красноярске. В первую волну ковида парам предлагали перенести регистрацию на осень. Влюбленные расписывались в масках, без гостей

Даже привычные праздники в этом году шли не по сценарию. Это фото сделано у Дома семейных торжеств в Красноярске. В первую волну ковида парам предлагали перенести регистрацию на осень. Влюбленные расписывались в масках, без гостей

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Вспомним Пасху. В Уфе праздник <a href="https://ufa1.ru/text/religion/2020/04/19/69100399/" target="_blank" class="_">прошел в пустых церквях</a>. В главном соборе Башкирии — Кафедральном соборе Рождества Богородицы — владыка Никон провел литургию без прихожан. Верующие могли посмотреть прямую трансляцию по телевизору, не выходя из дома

Вспомним Пасху. В Уфе праздник прошел в пустых церквях. В главном соборе Башкирии — Кафедральном соборе Рождества Богородицы — владыка Никон провел литургию без прихожан. Верующие могли посмотреть прямую трансляцию по телевизору, не выходя из дома

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«Внимание! В вашем доме живет герой». С этих слов волгоградские полицейские начинали концерты под окнами ветеранов, оставшихся на День Победы в самоизоляции. Максимум, что они могли себе позволить в день, — выйти из подъезда навстречу артистам

«Внимание! В вашем доме живет герой». С этих слов волгоградские полицейские начинали концерты под окнами ветеранов, оставшихся на День Победы в самоизоляции. Максимум, что они могли себе позволить в день, — выйти из подъезда навстречу артистам

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Оставшиеся 9 мая дома волгоградцы вышли на балкон с портретами своих близких и хором спели «День Победы». Может быть, негладко, несинхронно, но зато искренне и от всей души

Оставшиеся 9 мая дома волгоградцы вышли на балкон с портретами своих близких и хором спели «День Победы». Может быть, негладко, несинхронно, но зато искренне и от всей души

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В Новосибирске артисты приезжали к домам ветеранов, чтобы поздравить их с праздником. Самые находчивые подбирались к старикам, живущим на верхних этажах, на подъемнике

В Новосибирске артисты приезжали к домам ветеранов, чтобы поздравить их с праздником. Самые находчивые подбирались к старикам, живущим на верхних этажах, на подъемнике

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День Победы Уфа, как и вся страна, отметила в условиях самоизоляции. Пенсионерам в этом году пришлось особенно нелегко, ведь они оказались в зоне риска

День Победы Уфа, как и вся страна, отметила в условиях самоизоляции. Пенсионерам в этом году пришлось особенно нелегко, ведь они оказались в зоне риска

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Непривычный отдых этим летом ждал пляжных тусовщиков: вот так отдыхали и соблюдали дистанцию в Тюмени

Непривычный отдых этим летом ждал пляжных тусовщиков: вот так отдыхали и соблюдали дистанцию в Тюмени

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В непривычной обстановке проходили даже футбольные матчи. Вот такая коронавирусная рассадка ждала болельщиков игры «Урала» с «Химками»

В непривычной обстановке проходили даже футбольные матчи. Вот такая коронавирусная рассадка ждала болельщиков игры «Урала» с «Химками»

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День Победы перенесся с весны на лето и проходил скромно, без парадов и массовых гуляний

День Победы перенесся с весны на лето и проходил скромно, без парадов и массовых гуляний

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В Самаре немногочисленные участники парада соблюдали дистанцию в полтора кресла

В Самаре немногочисленные участники парада соблюдали дистанцию в полтора кресла

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Для голосования за новую Конституцию в это пандемийное лето выделили три дня и организовали избирательные участки прямо во дворах. Там они получились самыми разными: на пеньках и обочинах

Для голосования за новую Конституцию в это пандемийное лето выделили три дня и организовали избирательные участки прямо во дворах. Там они получились самыми разными: на пеньках и обочинах

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Кемерово, День знаний. Из-за коронавируса родителям запретили заходить в школы и присутствовать на торжественных линейках. Но многие всё равно пришли и стояли за ограждающей лентой

Кемерово, День знаний. Из-за коронавируса родителям запретили заходить в школы и присутствовать на торжественных линейках. Но многие всё равно пришли и стояли за ограждающей лентой

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В Нижнем Новгороде взволнованные родители школьников остались за решеткой

В Нижнем Новгороде взволнованные родители школьников остались за решеткой

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А это Челябинск. Журналиста в человеке, одетом в химзащиту, выдает только микрофонная стойка

А это Челябинск. Журналиста в человеке, одетом в химзащиту, выдает только микрофонная стойка

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Когда вслед за эпидемией пришло дистанционное обучение, открылась еще одна проблема. Во многих селах Омской области очень плохой интернет. <a href="https://ngs55.ru/text/education/2020/05/22/69270730/" target="_blank" class="_">Ученики деревни Танатово</a> ради домашнего задания забирались на крыши сараев, заборы и горки

Когда вслед за эпидемией пришло дистанционное обучение, открылась еще одна проблема. Во многих селах Омской области очень плохой интернет. Ученики деревни Танатово ради домашнего задания забирались на крыши сараев, заборы и горки

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Похороны в пандемию стали еще более печальным зрелищем. Людей начали хоронить «в одиночестве». Без родственников и прощаний. Только похоронщики в чумных костюмах<br>

Похороны в пандемию стали еще более печальным зрелищем. Людей начали хоронить «в одиночестве». Без родственников и прощаний. Только похоронщики в чумных костюмах

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Этот рисунок сделан в Уфе на стене больницы имени Куватова — она первой в республике пережила масштабную вспышку коронавируса. Несмотря на сложности этого года, мы верим, что пандемию удастся победить, и все мы будем здоровы. А обо всех этих событиях будут напоминать граффити, оставленные в самых разных городах России и мира

Этот рисунок сделан в Уфе на стене больницы имени Куватова — она первой в республике пережила масштабную вспышку коронавируса. Несмотря на сложности этого года, мы верим, что пандемию удастся победить, и все мы будем здоровы. А обо всех этих событиях будут напоминать граффити, оставленные в самых разных городах России и мира

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