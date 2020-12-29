Этот рисунок сделан в Уфе на стене больницы имени Куватова — она первой в республике пережила масштабную вспышку коронавируса. Несмотря на сложности этого года, мы верим, что пандемию удастся победить, и все мы будем здоровы. А обо всех этих событиях будут напоминать граффити, оставленные в самых разных городах России и мира

Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться









