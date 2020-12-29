Такого года мы точно не загадывали и не ждали: пандемия, месяцы изоляции, маски и санитайзеры, социальная дистанция и героическая работа врачей — именно так нам запомнится
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Смотрите, чем запомнился этот тяжелый, коронавирусный год
Такого года мы точно не загадывали и не ждали: пандемия, месяцы изоляции, маски и санитайзеры, социальная дистанция и героическая работа врачей — именно так нам запомнится
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