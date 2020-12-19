Нашли вашу любовь: 8 звезд, которые выросли из «Дома-2»

18 декабря стало известно, что закрывается телепроект «Дом-2» — шоу, которое шло с 2004 года и оказало огромное влияние на массовую культуру, как бы кто к нему ни относился. Из участников или ведущих проекта выросли звезды разной звездности и величины — и вы знаете их, даже если не смотрели шоу, честно-честно, ни одним глазком. Смотрите, кого «подарил» нам «Дом-2».
Виктория Боня
Боня провела на телепроекте всего 8 месяцев, но ушла с него звездой — вскоре она стала телеведущей. Виктория успела отвести массу шоу и премий, снялась в нескольких фильмах и клипах, была моделью. Виктория Боня сейчас занимается блогингом, считается одной из самых богатейших блогеров России и ведет курсы по повышению женственности. В 2020 году она рассказывала своей миллионной армии подписчиков про всемирный заговор, опасность вышек 5G и массовом чипировании под видом вакцинации от коронавируса.
Алена Водонаева
Еще одна участница «Дома-2» из первой волны и одна из самых скандальных. Провела на шоу три года, после чего пела, вела телешоу, брала интервью, писала книги и снималась в фильмах. Наиболее известна как телеведущая проекта «Каникулы в Мексике — 2». Сейчас она ведет свой канал на YouTube, где высказывается на общественно-политические темы.
— Прочитала о том, что «Дом-2» закрывается. Как ни крути, это целая эпоха. И если руководство канала действительно приняло это здравомыслящее решение, 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку. Я всегда за то, чтобы уходить красиво, — написала в Instagram Водонаева, узнав о закрытии проекта.
Ольга Бузова
Бузова — одна из первых участниц проекта и одна из самых известных его выпускниц. На проект Ольга пришла в 2004 году, провела там четыре года и даже становилась его ведущей. И еще много что вела после проекта, но в 2016 году решила быть певицей и записала хит «Под звуки поцелуев». Еще одно достижение — сертификат Книги рекордов России за самое большое число подписчиков в Instagram (22 миллиона).
Ксения Собчак
Ксения Собчак была первой ведущей «Дома-2», но с тех пор в ее жизни многое изменилось. Бывшая «блондинка в шоколаде» отвела множество телешоу, писала книги, была журналистом и редактором, даже кандидатом в президенты. Сейчас Ксения известна как независимый интервьюер — ее шоу на YouTube «Осторожно, Собчак» собирает миллионы просмотров.
Ксения Бородина
Еще одна ведущая «Дома-2» с самого начала. И до конца.
— Было весело, ярко, интересно, а потом стало грустно. Наверно, потому, что все мы повзрослели и изменили наш взгляд на привычные шалости. Почти 17 лет — шутка ли? Мы были разными — и хорошими, и плохими, и праведниками, и грешниками, и добрыми, и не очень. Но! Мы всегда были настоящими, как есть, без прикрас, такими как реальная жизнь, — написала Бородина, прощаясь с шоу в своем Instagram.
Степан Меньщиков
На «Доме-2» Степан провел больше пяти лет, встречался с Аленой Водонаевой и Викторией Боней. Сейчас он шоумен.
— Я очень расстроен, что проект закрывают. Это уникальный проект, который вызывал массу разных эмоций. — рассказал он E1.RU. — Злой зритель, который жаждал, чтобы проект закрыли, сейчас жадно потирает руки со словами: «Наконец-то этот гадюшник закрывают», такие люди, будь они даже трезвенниками-язвенниками, сегодня нажрутся, чтобы отметить последнюю серию «Дома-2».
Влад Кадони
Пришел на «Дом-2» уже будучи известным по «Битве экстрасенсов». Провел на проекте полтора года, а после даже вернулся в него ведущим. Сейчас позиционирует себя также как психо-технолог и конфликтолог.
— Жизнь идет, она меняется, мы с грустью прощаемся со школой, с бывшими любимыми и каждый раз нам очень грустно и плохо, но проходит время и мы понимаем, что это к лучшему. Пока не настал момент осознания, что все к лучшему, но он придёт однозначно позже! — написал Влад в Instagram.
Сэм Селезнев
Сэм на проекте был в паре с Настей Дашко, вместе с ней и покинул «Дом», но отношения не задались — пара распалась. Сейчас Сэм работает с театром «Каскадеры», ведет экстремальные шоу и периодически появляется на краснодарском ТВ.
А кто из участников телепроекта больше всего запомнился вам? Напишите в комментарии (можно анонимно, если стесняетесь).