Нашли вашу любовь: 8 звезд, которые выросли из «Дома-2»

18 декабря стало известно, что закрывается телепроект «Дом-2» — шоу, которое шло с 2004 года и оказало огромное влияние на массовую культуру, как бы кто к нему ни относился. Из участников или ведущих проекта выросли звезды разной звездности и величины — и вы знаете их, даже если не смотрели шоу, честно-честно, ни одним глазком. Смотрите, кого «подарил» нам «Дом-2».

Виктория Боня



Боня провела на телепроекте всего 8 месяцев, но ушла с него звездой — вскоре она стала телеведущей. Виктория успела отвести массу шоу и премий, снялась в нескольких фильмах и клипах, была моделью. Виктория Боня сейчас занимается блогингом, считается одной из самых богатейших блогеров России и ведет курсы по повышению женственности. В 2020 году она рассказывала своей миллионной армии подписчиков про всемирный заговор, опасность вышек 5G и массовом чипировании под видом вакцинации от коронавируса.

