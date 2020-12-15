Сгорели заживо: почему каждый год в хосписах и домах престарелых в России от огня гибнут люди

Курение в неположенном месте, плохая проводка и никакая пожарная сигнализация. Из-за нарушений элементарных правил пожарной безопасности в российских домах престарелых, пансионатах и хосписах каждый год сгорают десятки людей. Минувшей ночью погибли 11 постояльцев частного башкирского пансионата (по документам он вообще не имел права работать круглосуточно). Все они были лежачими. Известно, что самому молодому погибшему было 57 лет, самому старому — 83 года.
Пока устанавливаются точные причины возгорания, в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии заявили, что вообще не знали о существовании этого дома милосердия — его руководство «не сочло нужным войти в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая быть невидимыми для всех проверяющих структур».
Опыт предыдущих ЧП, кажется, ничему не учит руководителей таких заведений, и они наступают на одни и те же грабли. Мы вспомнили происшествия в российских клиниках, хосписах, домах для пожилых и инвалидов и спросили экспертов, почему горят соцучреждения и когда это закончится.
17 сентября 2020 года, Красноярск
Ночью 17 сентября разгорелся пожар в частной наркологической клинике в Красноярске. Погибли четыре пациента, их тела обнаружили в помещении клиники. Еще двое пострадали.
Трое погибших в момент пожара находились под действием седативных препаратов, еще один был обездвижен. При этом организация не имела права оставлять пациентов в здании ночевать. По данным Росздравнадзора, у клиники есть две действующие лицензии: одна — на хранение и использование психотропных веществ списка III перечня наркотических средств, вторая — на осуществление амбулаторной медпомощи по психиатрии-наркологии и психотерапии. На стационарное лечение, когда пациент ложится в больницу под круглосуточное наблюдение, у клиники лицензии не было.
Пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники.
Человека, который поджег клинику, задержали в тот же день в ста километрах от Красноярска. На суде он отрицал свою вину. По словам поджигателя, он не помнит, как произошел пожар, помнит только, как полтора часа стоял на улице, а затем родственники его увезли.
10 мая 2020 года, Московская область
Поздним вечером 10 мая произошел пожар в частном хосписе в коттеджном поселке «Красногорская усадьба» в Московской области. При этом официально хоспис в здании, где разгорелся пожар, не зарегистрирован. В результате ЧП погибли 11 человек. Вероятной причиной произошедшего следователи называют неисправность электропроводки.
8 апреля 2020 года, Москва
В частном пансионате «Третий возраст» на западе Москвы жили и лечились в том числе маломобильные люди. Поздним вечером 8 апреля 2020 года здесь произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Четыре (в том числе трое постояльцев) скончались на месте ЧП, 16 пострадавших были госпитализированы, 10 апреля умерла в больнице одна из них — пожилая женщина.
Предварительной причиной возгорания назвали взрыв паров топлива в котельной. Дом престарелых располагался в не принятом в эксплуатацию здании. В связи с тем, что его нет в Росреестре, здание никто из контрольно-надзорных органов проверять не мог.
14 декабря 2019 года, Тюмень
Один человек погиб и 12 оказались в больнице после пожара, произошедшего в наркологическом диспансере в Тюмени. По одной из версий, погибший пациент был привязан к кровати. Тяжелее всего пострадала медсестра, которая первой пыталась оказывать помощь, — ее доставили в ожоговое отделение. Одного пострадавшего отправили на амбулаторное наблюдение, еще 10 человек в средней и легкой степени тяжести с отравлением продуктами горения госпитализировали в отделение токсикологии.
Возгорание началось поздним вечером 14 декабря. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения режима одним из пациентов.
18 октября 2017 года, Иркутск
В ночь на 18 октября 2017 года разгорелся пожар в двухэтажном частном доме в Иркутске. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло при использовании сушильной машины.
Здание использовали для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. В результате пожара 14 человек пострадали, девять из них госпитализировали, позднее трое скончались.
Дом престарелых и инвалидов, организованный Фондом паллиативной помощи им. Святой Милицы, не значился в реестре поставщиков социальных услуг.
15 сентября 2017 года, Ивановская область
Пожар в доме престарелых и инвалидов города Пучеж Ивановской области унес жизни двух человек, еще четверых госпитализировали. ЧП произошло поздним вечером 15 сентября 2017 года. К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен третий этаж одного из корпусов. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Одной из наиболее вероятных причин ЧП следователи назвали неосторожное обращение с огнем.
15 октября 2016 года, Краснодарский край
Днем 15 октября 2016 года в спальном корпусе дома-интерната для престарелых и инвалидов в хуторе Иногородне-Малёваном Выселковского района произошло возгорание на площади 10 квадратны метров. По предварительной версии причиной пожара могло стать курение в одной из комнат интерната. После того как сработали системы пожарной сигнализации, из учреждения эвакуировали 79 пациентов и шесть сотрудников. Один из пострадавших скончался в больнице.
Позже и.о. директора интерната освободили от должности, а губернатор Кубани поручил министерству труда и соцразвития края и региональному МЧС проработать дополнительные меры пожарной безопасности для учреждений социальной направленности.
А вот еще несколько резонансных ЧП уже десятилетней давности.
31 января 2009 года, Республика Коми
Пожар случился вечером, к моменту прибытия спасателей деревянное одноэтажное здание было полностью охвачено огнем. Тушение длилось около 17 часов. По данным МЧС, погибли 23 человека, трое были спасены.
Позже эксперты выяснили, что трагедия случилась из-за ряда обстоятельств: в помещении не было сигнализации, сообщение о пожаре пришло с задержкой в 30–40 минут. Пожарная часть находилась далеко от места ЧП, а немногие сотрудники интерната не смогли вывести всех людей на улицу.
Разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных потребовал тогдашний президент Дмитрий Медведев, тогда же по его распоряжению в России были проверены все дома престарелых. В итоге своих должностей лишился ряд чиновников Коми. Обвинение в нарушении правил пожарной безопасности предъявили заведующему домом ветеранов Алексею Королёву. Его сначала отправили под домашний арест, но позже оправдали. В марте 2011 года Королёв выиграл выборы на пост главы Подъельска.
21 июня 2007 года, Омская область
В ночь на 27 июня 2007 года загорелся дом-интернат в селе Екатерининское Омской области, площадь огня составила 210 квадратных метров на третьем этаже и 100 квадратных метров — на крыше. В здании в этот момент находились 327 человек, в том числе 311 пациентов. Десять мужчин в возрасте от 60 до 80 лет погибли, еще семь получили ожоги и травмы.
Дом престарелых считался одним из лучших в регионе. За два года до происшествия в него вложили более 20 миллионов рублей, больше миллиона — в противопожарное оборудование. В интернате установили систему оповещения людей о пожаре, 20 порошковых огнетушителей, пожарный гидрант, три емкости с водой объемом 60 кубометров, три пожарных щита. Была возможность в экстренном случае включить дополнительную скважину с водой. Также здание было обработано огнезащитной пропиткой. Но ничего из этого в момент возгорания не сработало.
По данным следствия, очаг возгорания находился в фойе девятого отделения интерната на третьем этаже, основные версии причины пожара — неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Позже Геннадий Кириллов, занимавший тогда пост главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору, заявил, что пожар начался «из-за курения в состоянии алкогольного опьянения». По его словам, в тот вечер содержащиеся в доме престарелых бывшие осужденные отмечали свое освобождение.
20 марта 2007 года, Кубань
В ночь на 20 марта вспыхнул пожар в кубанской станице Камышеватская. В огне погибли 62 человека, еще 30 госпитализировали. Один из них скончался в больнице. Предварительно в МЧС называли три версии ЧП: неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и поджог. Последние две следствие исключило. Экспертиза показала, что очаг возгорания был в комнате, где курили постояльцы. Найденное там ведро с окурками стало основанием для утверждения, что причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Госпожнадзор неоднократно выявлял нарушения правил пожарной безопасности во время проверок в доме престарелых: в здании не было сигнализации и системы оповещения, отсутствовали средства защиты, дирекция не проводила инструктаж с персоналом, эвакуационные пути были загромождены мебелью, что помешало своевременно вывести престарелых пациентов из горящего здания.
О возгорании спасателям сообщили слишком поздно, а ближайшее подразделение пожарной охраны находилось в 50 километрах от станицы. Хотя по нормативам она не должна быть дальше трех километров от населенного пункта.
Директору дома престарелых Галине Корвель и ее заместителю Юрию Божко, ответственному за соблюдение правил пожарной безопасности, предъявили обвинение в нарушении правил пожарной безопасности. В феврале 2009 года суд отправил Корвель и Божко в колонию-поселение на три с половиной и четыре года соответственно.
Почему пожары повторяются?
Основной проблемой эксперты называют недостаток контроля за такими учреждениями.
— Правильно ли то, что сегодня такие объекты ускользают от внимания властей практически без какой-либо ответственности? За невыполнение требования по обязательному представлению уведомления в Роструд о начале осуществления данного вида деятельности по КоАП всего до 5 тысяч рублей на физлицо и до 20 тысяч — на юридическое, — говорит глава Министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова. — Законодательную инициативу в Госдуму о лицензировании данной деятельности наше Госсобрание направило. Нормативное регулирование этой сферы нужно срочно пересмотреть, чтобы исключить такие события впредь.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорит, что в законе об основах социального обслуживания есть еще одна недоработка — социальное учреждение может, но не обязано быть в едином реестре поставщиков социальных услуг. За теми, кто в реестре, контроль, по его словам, строгий.
— Это все из-за безответственного отношения со стороны организаторов, порою наплевательского отношения или коррупционного сговора между проверяющими инстанциями и администрацией соответствующих социальных учреждений и из-за отсутствия нормы в законе о том, чтобы любые социальные учреждения находились в официальном реестре. И в том случае, если услуги оказывались бы ненадлежащим образом, из этого реестра бы эта организация удалялась и ее деятельность была бы невозможна, тогда было бы больше контроля, больше порядка, — убежден Нилов. — Тем более когда речь идет о гражданах из группы риска. Мы понимаем, что лицам преклонного возраста в случае наличия угрозы распространения пожара гораздо тяжелее принять какие-то решения, эвакуироваться через окна.
Во многих сферах недостаток внимания проверяющих служб компенсируют общественники, однако в ситуации с пансионатами для пожилых людей все не так просто.
— Нами проводятся мероприятия, связанные с посещением подобных учреждений в порядке шефской поддержки, но полномочий у нас по техническому контролю нет — это функции Роспотребнадзора, МЧС, — говорит член Общественной палаты Владимир Винницкий. — Когда речь идет об учреждениях медицинской направленности — там вообще существуют большие ограничения с точки зрения посещения и всего остального. В порядке исключения нас, конечно, допускают, но права пойти и проверить состояние пожарно-технического оборудования или даже пищеблока у нас, к сожалению, нет.
Всё что могут сделать общественники — получить обращения граждан и направить их для дальнейшего рассмотрения в компетентные органы. Частные пансионаты и вовсе не подлежат общественному контролю, вопрос об этом поднимался, но пока не решен. Однако среди мест, в которых произошли трагедии, не только частные учреждения, и в них тоже находили нарушения пожарной безопасности — когда уже было поздно.