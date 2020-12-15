Сгорели заживо: почему каждый год в хосписах и домах престарелых в России от огня гибнут люди

Госпожнадзор неоднократно выявлял нарушения правил пожарной безопасности во время проверок в доме престарелых: в здании не было сигнализации и системы оповещения, отсутствовали средства защиты, дирекция не проводила инструктаж с персоналом, эвакуационные пути были загромождены мебелью, что помешало своевременно вывести престарелых пациентов из горящего здания.

О возгорании спасателям сообщили слишком поздно, а ближайшее подразделение пожарной охраны находилось в 50 километрах от станицы. Хотя по нормативам она не должна быть дальше трех километров от населенного пункта.

Директору дома престарелых Галине Корвель и ее заместителю Юрию Божко, ответственному за соблюдение правил пожарной безопасности, предъявили обвинение в нарушении правил пожарной безопасности. В феврале 2009 года суд отправил Корвель и Божко в колонию-поселение на три с половиной и четыре года соответственно.

Почему пожары повторяются?

Основной проблемой эксперты называют недостаток контроля за такими учреждениями.

— Правильно ли то, что сегодня такие объекты ускользают от внимания властей практически без какой-либо ответственности? За невыполнение требования по обязательному представлению уведомления в Роструд о начале осуществления данного вида деятельности по КоАП всего до 5 тысяч рублей на физлицо и до 20 тысяч — на юридическое, — говорит глава Министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова. — Законодательную инициативу в Госдуму о лицензировании данной деятельности наше Госсобрание направило. Нормативное регулирование этой сферы нужно срочно пересмотреть, чтобы исключить такие события впредь.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорит, что в законе об основах социального обслуживания есть еще одна недоработка — социальное учреждение может, но не обязано быть в едином реестре поставщиков социальных услуг. За теми, кто в реестре, контроль, по его словам, строгий.



— Это все из-за безответственного отношения со стороны организаторов, порою наплевательского отношения или коррупционного сговора между проверяющими инстанциями и администрацией соответствующих социальных учреждений и из-за отсутствия нормы в законе о том, чтобы любые социальные учреждения находились в официальном реестре. И в том случае, если услуги оказывались бы ненадлежащим образом, из этого реестра бы эта организация удалялась и ее деятельность была бы невозможна, тогда было бы больше контроля, больше порядка, — убежден Нилов. — Тем более когда речь идет о гражданах из группы риска. Мы понимаем, что лицам преклонного возраста в случае наличия угрозы распространения пожара гораздо тяжелее принять какие-то решения, эвакуироваться через окна.



Во многих сферах недостаток внимания проверяющих служб компенсируют общественники, однако в ситуации с пансионатами для пожилых людей все не так просто.

— Нами проводятся мероприятия, связанные с посещением подобных учреждений в порядке шефской поддержки, но полномочий у нас по техническому контролю нет — это функции Роспотребнадзора, МЧС, — говорит член Общественной палаты Владимир Винницкий. — Когда речь идет об учреждениях медицинской направленности — там вообще существуют большие ограничения с точки зрения посещения и всего остального. В порядке исключения нас, конечно, допускают, но права пойти и проверить состояние пожарно-технического оборудования или даже пищеблока у нас, к сожалению, нет.



Всё что могут сделать общественники — получить обращения граждан и направить их для дальнейшего рассмотрения в компетентные органы. Частные пансионаты и вовсе не подлежат общественному контролю, вопрос об этом поднимался, но пока не решен. Однако среди мест, в которых произошли трагедии, не только частные учреждения, и в них тоже находили нарушения пожарной безопасности — когда уже было поздно.