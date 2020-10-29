«Из-за десятка больных тестируют весь город»: как живет Китай, с которого началась пандемия

С 23 января в Ухани, где произошла вспышка, ввели противоэпидемические меры, ограничив дорожное движение. В некоторых других городах перестал ходить общественный транспорт, и запрещены массовые мероприятия.



— В это время в Китае отмечали Новый год, в эти дни мы обычно ходим к бабушкам и дедушкам, у детей каникулы. В этом году не ходили. Нельзя было выходить без масок. Каникулы у детей продлили сначала на 30 дней. В конце концов мой сын не ходил в садик полгода, — рассказывает китаянка Ван Цзянин.



Сейчас в Китае все работает — и школы, и детские сады, и торговые центры. Но в разных провинциях и городах правила могут отличаться. Например, в Гонконге сегодня ослабили правила социального дистанцирования и сняли часть ограничений для баров и ресторанов — им разрешили работать до двух часов ночи.



Но остаются правила, которые должны соблюдать все, — это «коды здоровья». Они действуют с начала эпидемии: когда приходишь куда-то, нужно отсканировать QR-код, который и покажет, можно ли пускать тебя внутрь.

