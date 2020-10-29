«Из-за десятка больных тестируют весь город»: как живет Китай, с которого началась пандемия

В конце прошлого года Китай первым сообщил о новой коронавирусной инфекции, которая в этом году стала огромной проблемой для остального мира. В тоже время в самом Китае глобальная вспышка пошла на спад еще в феврале, после того, как на пике фиксировалось по 15 тысяч заражений в сутки. Для сравнения: в России только вчера официально зарегистрировали 16 220 новых заражений. Прирост по 15–16 тысяч заболевших в день держится в нашей стране на протяжении последних двух недель.
Мы спросили у тех, кто сейчас в Китае, как живет страна, с которой началась пандемия.
С 23 января в Ухани, где произошла вспышка, ввели противоэпидемические меры, ограничив дорожное движение. В некоторых других городах перестал ходить общественный транспорт, и запрещены массовые мероприятия.
— В это время в Китае отмечали Новый год, в эти дни мы обычно ходим к бабушкам и дедушкам, у детей каникулы. В этом году не ходили. Нельзя было выходить без масок. Каникулы у детей продлили сначала на 30 дней. В конце концов мой сын не ходил в садик полгода, — рассказывает китаянка Ван Цзянин.
Сейчас в Китае все работает — и школы, и детские сады, и торговые центры. Но в разных провинциях и городах правила могут отличаться. Например, в Гонконге сегодня ослабили правила социального дистанцирования и сняли часть ограничений для баров и ресторанов — им разрешили работать до двух часов ночи.
Но остаются правила, которые должны соблюдать все, — это «коды здоровья». Они действуют с начала эпидемии: когда приходишь куда-то, нужно отсканировать QR-код, который и покажет, можно ли пускать тебя внутрь.
— При посещении торгового центра нужно показывать «код здоровья». Он должен быть зеленого цвета, иначе ты не сможешь войти в здание. Не пустят и при высокой температуре, ее тоже проверяют на входе, — рассказывает живущая в Китае россиянка Татьяна Лужина.
Она говорит, что в обществе ничего не изменилось, в целом все по-старому. О вспышке напоминают только новости, когда где-то вновь выявляют случай заболевания — в такой ситуации могут протестировать весь город.
— В Циндао, где живут мои родители, выявили недавно около 10 заболевших. За несколько дней все жители Циндао сдали тест, — рассказывает Ван Цзянин.
По данным правительства Циндао, население его составляет более девяти миллионов человек. Информация о заболевших поступила 11 октября. К вечеру 15 октября было сделано 10,5 миллиона тестов, в общей сложности удалось выявить 13 зараженных. Завершилось тестирование 16 октября — весь город сдал анализы за пять дней.
Еще одна строгая противоэпидемическая мера касается перелетов. Если выясняется, что пассажиры самолета были заражены коронавирусом, — перевозчику запрещают полеты. Так, например, произошло с индийской компанией, на борту самолета которой было обнаружено пять человек с COVID-19. Как пишет South China Morning Post, это уже четвертый раз, когда для Air India закрывают страну. На этот раз до 10 ноября.
— С перелетами абсолютный бардак. Наше государство прекратило вывозную программу в сентябре, новые рейсы сейчас стоят от 110 тысяч рублей и еще постоянно отменяются, — говорит Татьяна.
Она говорит, что местные работодатели также стали включать в страховку COVID-19. Кроме того, в Китае уже можно сделать прививку от коронавируса. Об этом пишет New York Post.
— Китай уже ставит вакцину своим гражданам, и в нашей провинции объявили о том, что иностранцы тоже могут поставить. Стоимость в районе 5 тысяч рублей, — рассказывает Татьяна Лужина. — В обществе среди иностранцев два лагеря: кто-то рад, что все закончилось, и ждет возобновления нормального авиасообщения, а кто-то с осторожностью ждет второй волны и боится снова остаться без работы.
Сами китайцы ждут, когда будут сняты последние ограничения. Китайское издание South China Morning Post пишет, что в теплые дни жители Гонкога нарушали правила, пробираясь на закрытые пляжи. Впрочем, для любителей пляжного отдыха их скоро откроют.
— После нескольких месяцев ограничений на правительство оказывается огромное давление, чтобы заставить экономику снова двигаться, и жители стремятся к большему количеству развлечений и отдыха. Но шаги нужно предпринимать постепенно: преждевременное ослабление мер предосторожности может слишком легко спровоцировать новую волну инфекции, как это произошло за границей, — предупреждает издание.
Пока Гонконг возвращается к жизни, в другие уголки Китая, наоборот, возвращается изоляция. Так, например, ограничения снова ввели в Кашгаре после того, как там были обнаружены пациенты с COVID-19. По всему городу закрыты магазины, за исключением нескольких супермаркетов и передвижных пунктов питания.