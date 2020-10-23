Портал в Барселону: в центре Новосибирска нашли старые люки из Испании. Как они сюда попали?

Фразы высечены на каталанском языке: Claverguaram (канализация), Fundición dúctil (высокопрочный чугун), Fabregas SA (Анонимное Общество «Фабрегас»). По-испански указаны направления поворота люка для того, чтобы его закрыть (serrar) или открыть (abrir).

Компания «Фабрегас» основана в 1917 году в Барселоне, где и расположена ее штаб-квартира. С самого начала она занималась производством изделий из литого металла. Люки изготовлены как минимум 31 год назад, поскольку в 1989 году компания Fabregas SA была преобразована в группу компаний, а та часть, которая занимается производством изделий из чугуна, изменила правовую форму с SA (Sociedad Anónima) на SAU (Sociedad Anónima Unipersonal).

Сейчас в ее портфеле самые разные продукты — от утвари для дома до всё тех же канализационных и телекоммуникационных люков и решеток ливневой канализации. Одних только круглых люков там — 35 моделей. На образцах, которые представлены на сайте, кстати, указаны только производитель и номер модели, предназначение (канализация или телекоммуникации), а также предполагаемое установки наносятся уже в зависимости от потребностей заказчика.