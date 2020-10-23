Портал в Барселону: в центре Новосибирска нашли старые люки из Испании. Как они сюда попали?

В центре Новосибирска обнаружили старые люки из Испании
Загадочные истории в Новосибирске иногда в буквальном смысле лежат под ногами. На улице Урицкого обнаружились две крышки канализационных люков с надписями на каталанском языке, изготовленные в Барселоне. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался выяснить, откуда в далекой Сибири появились столь специфические артефакты.
Где посмотреть на необычные люки
Две неприметные крышки канализационных люков расположены на проезде рядом со зданием РЖД на улице Урицкого. Внешне они практически ничем не отличаются от других таких же крышек — разве что язычок, который фиксирует крышку, там один, а не два или четыре, как обычно. Зато в глаза сразу бросаются надписи на латинице.
Фразы высечены на каталанском языке: Claverguaram (канализация), Fundición dúctil (высокопрочный чугун), Fabregas SA (Анонимное Общество «Фабрегас»). По-испански указаны направления поворота люка для того, чтобы его закрыть (serrar) или открыть (abrir).
Компания «Фабрегас» основана в 1917 году в Барселоне, где и расположена ее штаб-квартира. С самого начала она занималась производством изделий из литого металла. Люки изготовлены как минимум 31 год назад, поскольку в 1989 году компания Fabregas SA была преобразована в группу компаний, а та часть, которая занимается производством изделий из чугуна, изменила правовую форму с SA (Sociedad Anónima) на SAU (Sociedad Anónima Unipersonal).
Сейчас в ее портфеле самые разные продукты — от утвари для дома до всё тех же канализационных и телекоммуникационных люков и решеток ливневой канализации. Одних только круглых люков там — 35 моделей. На образцах, которые представлены на сайте, кстати, указаны только производитель и номер модели, предназначение (канализация или телекоммуникации), а также предполагаемое установки наносятся уже в зависимости от потребностей заказчика.
Откуда в Сибири появились каталонские люки
Подобные люки могут использоваться для любых каналов — в том числе и тех, где уложены силовые кабели и кабели связи (а не только трубы). Поэтому запрос был направлен сначала в офис ЗСЖД, поскольку в этом месте у данной организации здания на обеих сторонах улицы, и логично предположить, что они связаны между собой какими-то коммуникациями.
Утром на следующий день здесь уже стояли двое рабочих, которые с интересом рассматривали крышки.
— Тридцать лет хожу здесь, никогда не обращал внимания на то, что на них написано, — признался один из них. — Думаю, эти крышки тут с конца тридцатых годов лежат.
Официальный ответ от железнодорожников, впрочем, картины не прояснил. На предприятии обследовали люки и пришли к выводу, что они «испанские» и не имеют к РЖД никакого отношения. Запросы в «Горводоканал», Сибирскую генерирующую компанию и «Ростелеком» также не принесли результатов.
Проезд, на котором лежат крышки, сейчас ведет во двор. До 50-х годов прошлого века здесь проходила одна из узких улочек, которые шли параллельно нынешней Ленина, но потом, после появления Вокзальной магистрали и позже проспекта Димитрова, исчезли в выстроенных здесь кварталах. Поскольку машины здесь ездят не так часто, то испанские крышки истерты куда меньше, чем те, что лежат на улицах с более интенсивным движением.
Чугунная крышка канализационного люка — не самый очевидный товар для импорта. В СССР их делали на большом количестве предприятий — на той же улице Урицкого, например, есть крышки с маркировкой новосибирского же завода «Труд». Это тяжелое и не особенно сложное в изготовлении оборудование, которое везти издалека — дорого. А уж тем более покупать за границей. Но даже в маловероятном случае импорта столь банального оборудования производитель бы нанес на крышки основные надписи на языке страны, для которой они предназначались.
Единственная версия, которую удалось услышать от представителей компаний по этому поводу, — то, что крышки могли быть использованы каким-то европейским подрядчиком, который выполнял крупный заказ в Новосибирске и привез несколько канализационных люков в числе прочего оборудования, взяв их у привычного поставщика. Правда, вспомнить о том, что за компания из Испании могла выполнять работы в новосибирской канализации, никто не смог.
Не смогли ответить на вопрос и все опрошенные новосибирские краеведы. В лучшем случае реакция была «что-то слышали», но где и кто именно — никто вспомнить так и не смог. Разве что автор нескольких книг о Новосибирске Игорь Маранин подсказал, что пять лет назад испанские канализационные люки были обнаружены в Кирове и Кирово-Чепецке. Единственное отличие — на тамошних крышках красовался герб Бильбао (город на северо-востоке страны).
Романтической версией (которая бы объясняла появление и кировских люков) могли быть последние бартерные платежи за вооружения и боеприпасы, которыми СССР снабжал испанское республиканское правительство во время гражданской войны 1936–1939 годов.
Помощь эта была политически мотивированной, но не бесплатной. В СССР была вывезена (первоначально на хранение) часть золотого запаса Испании — более 500 тонн. Уже в последний год войны Советский Союз выделил Испании кредит на 70 миллионов долларов (тогда это была куда более значительная сумма). Поставки осуществлялись преимущественно морем — как через Францию, так и напрямую, через порт Барселоны, которая стала одним из последних оплотов республиканцев.
Барселона пала только в январе 1939 года, когда после нескольких месяцев боев в Каталонии республиканские войска потерпели поражение, и из города вынуждена была бежать значительная часть населения (большинство отправилось в соседнюю Францию).
Можно предположить, что республиканцы пытались расплатиться за советские пушки и танки хоть чем-то. Всё равно ведь корабли, которые привозили их в испанские порты, шли потом обратно в СССР. Почему бы не загрузить их хоть каким-то полезным грузом, который в любом случае достался бы франкистам.
Если вы что-то знаете о происхождении этих крышек, поделитесь, пожалуйста, этой информацией с нами, а мы расскажем об этом всем читателям НГС.
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