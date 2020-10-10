Китайцам запретили вход на выставку шапок в Новосибирске

На дверях зала выставки «1000 шапок», которая проходит в ДК «Прогресс», появились объявления с запретом на вход китайцев. Об этом редакции НГС сообщила читательница.



«Уважаемые китайцы, которые прилетели из своего края! Мы беспокоимся за наших посетителей, поэтому вход на выставку "1000 шапок" для вас строго запрещён, — говорится в объявлении от администрации выставки. — Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашей выставки. Просим прощения за предоставленные неудобства».

