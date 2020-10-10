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Китайцам запретили вход на выставку шапок в Новосибирске

Объявления о запрете появились на входе в один из залов ДК «Прогресс»

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Объявления заметили на входе на выставку

Объявления заметили на входе на выставку

Организаторы выставки «1000 шапок» в Новосибирске запретили вход китайцам

На дверях зала выставки «1000 шапок», которая проходит в ДК «Прогресс», появились объявления с запретом на вход китайцев. Об этом редакции НГС сообщила читательница.

«Уважаемые китайцы, которые прилетели из своего края! Мы беспокоимся за наших посетителей, поэтому вход на выставку "1000 шапок" для вас строго запрещён, — говорится в объявлении от администрации выставки. — Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашей выставки. Просим прощения за предоставленные неудобства».

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— Текст объявления сопровожден фотографией, на которой изображено перечеркнутое лицо человека азиатской внешности. О законности данного шага и реакции государственных органов на данное объявление пока ничего не известно, — добавила приславшая в редакцию фото читательница.

В ДК «Прогресс» сообщили, что не в курсе подобных запретов.

Выставки «1000 шапок» организует одноимённый торговый дом, зарегистрированный в Красноярском крае. По телефону, указанному на сайте компании, никто не ответил. Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой прокомментировать решение.

По данным ВОЗ, в Китае на этой неделе действительно зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом: с 11 до 21 человека (по данным на 8 октября). В России к 10 октября зарегистрировали почти 13 тысяч новых случаев заболевания, в Новосибирске — 95.

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коронавирус в Новосибирске
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