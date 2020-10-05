Прямой эфир с сибиряком, который едет 10 тысяч километров на велосипеде по «Золотому кольцу Сибири»

Велосипедист едет 10 тысяч километров по «Золотому кольцу Сибири»
Житель Томской области Егор Ковальчук стал «первооткрывателем» маршрута «Золотое кольцо Сибири». Русское географическое общество открыло такой маршрут
В прошлую пятницу Егор Ковальчук выехал на велосипеде из Томска, чтобы протестировать этот маршрут. В Новосибирск, самый крупный город на «Золотом кольце Сибири», Егор приедет в этот понедельник,
Как Егор готовился к велопутешествию и с какими трудностями может встретиться на пути — он расскажет нам в прямом эфире.
Прямой эфир начнётся в 14:00 в аккаунте Instagram.
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