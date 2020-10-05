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Прямой эфир с сибиряком, который едет 10 тысяч километров на велосипеде по «Золотому кольцу Сибири»

В каких интересных и странных местах он уже побывал? Дорого (и холодно ли) так путешествовать? Спросите его сами

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В общей сложности томич проехал более 100 тысяч километров

В общей сложности томич проехал более 100 тысяч километров

Велосипедист едет 10 тысяч километров по «Золотому кольцу Сибири»

Житель Томской области Егор Ковальчук стал «первооткрывателем» маршрута «Золотое кольцо Сибири». Русское географическое общество открыло такой маршрут 2 октября — суть проекта в том, чтобы соединить все регионы Сибирского федерального округа единым туристским маршрутом, который позволит путешественникам получить представление о Сибири.

В прошлую пятницу Егор Ковальчук выехал на велосипеде из Томска, чтобы протестировать этот маршрут. В Новосибирск, самый крупный город на «Золотом кольце Сибири», Егор приедет в этот понедельник, 5 октября. Помимо нашего города, за 33 дня велопутешественник посетит Белокуриху, Горно-Алтайск, Артыбаш, Кату-Ярык, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Шушенское, Кызыл, Иркутск, Улан-Удэ — в общей сложности он проедет около 10 тысяч километров. По задумке организаторов, новый туристический маршрут должен показать, что Сибирь — это не дикий и неизведанный край, а богатая развитая территория со своей культурой и историей.

Как Егор готовился к велопутешествию и с какими трудностями может встретиться на пути — он расскажет нам в прямом эфире.

Прямой эфир начнётся в 14:00 в аккаунте Instagram.

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