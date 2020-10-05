Прямой эфир с сибиряком, который едет 10 тысяч километров на велосипеде по «Золотому кольцу Сибири»

Житель Томской области Егор Ковальчук стал «первооткрывателем» маршрута «Золотое кольцо Сибири». Русское географическое общество открыло такой маршрут 2 октября — суть проекта в том, чтобы соединить все регионы Сибирского федерального округа единым туристским маршрутом, который позволит путешественникам получить представление о Сибири.



В прошлую пятницу Егор Ковальчук выехал на велосипеде из Томска, чтобы протестировать этот маршрут. В Новосибирск, самый крупный город на «Золотом кольце Сибири», Егор приедет в этот понедельник, 5 октября . Помимо нашего города, за 33 дня велопутешественник посетит Белокуриху, Горно-Алтайск, Артыбаш, Кату-Ярык, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Шушенское, Кызыл, Иркутск, Улан-Удэ — в общей сложности он проедет около 10 тысяч километров. По задумке организаторов, новый туристический маршрут должен показать, что Сибирь — это не дикий и неизведанный край, а богатая развитая территория со своей культурой и историей.