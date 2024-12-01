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Зима Новосибирские моржи открыли купальный сезон — 10 снимков, от которых вы замерзнете

Новосибирские моржи открыли купальный сезон — 10 снимков, от которых вы замерзнете

Участники говорят, что купание дает энергию и помогает здоровью

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24 комментария

Участвуют в заплывах и мужчины, и женщины, не важен и возраст

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Новосибирские моржи из клуба «Спектр» открыли сезон заплывов в проруби. Место для купания организовали на карьере Горский, вместе с отчаянными горожанами, которые совсем не боятся холода, побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как моржи окунаются в озеро (от фотографий вам и самим может стать холодно).

Как объяснил НГС руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов, для большинства активистов вчерашнее открытие не был началом осенне-зимних купаний.

— С появлением льда становится сложнее купаться самостоятельно, поэтому мы объединяемся. Лед нас объединяет, — отмечает Вячеслав.

Заплыв для любителей холода всегда начинается с одного — вырубить прорубь. Лед на карьере Горский (его также называют озеро Блюдце) уже толстый

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На момент начала собралось примерно 25 человек, всего за день искупались около 40 моржей

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Неподготовленный человек, по словам Вячеслава, также может принять участие, многие из тех, кто приходит на открытие, никогда не закалялись, но захотели окунуться в прорубь

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Чувствуете брызги холодной воды, которые разлетаются во все стороны?

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Если же человек пришел замерзший, говорит организатор, лучше не окунаться

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Заплывы моржи устраивают в основном для того, чтобы подготовиться к суровой новосибирской зиме.

— Прорубь мне лично помогает улучшить кровообращение рук и ног. На природе у меня меньше мерзнет тело, организм знает, как согреваться, пальцы быстро отходят от холода, — рассказывает Вячеслав Горюнов.

Чтобы разогреться на холоде, можно и побегать по белоснежному снегу

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Многие плавают в холодной воде для здоровья организма, помогают заплывы и в эмоциональном плане: попросту выбрасывается адреналин

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Моржам сначала сложно привыкнуть к зиме, но обычно они быстро адаптируются и в основном не мерзнут

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Новички могут зайти в воду на столько минут, на сколько захотят, одни стоят в воде 5 секунд, другие могут проплавать минуту, всё зависит от организма

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Недавно новосибирец вышел на неокрепший лед Оби, пробил себе камнем прорубь и окунулся в холодную воду.

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Моржи Прорубь Холодная вода Горский
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Комментарии
24
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
42 минуты
А водица-то крязная😼
Фантастика
43 минуты
Моржихи о своём репродуктивном здоровье думают вообще? Смотрю и молодая лезет в ледяную воду.
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