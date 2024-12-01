Новосибирские моржи открыли купальный сезон — 10 снимков, от которых вы замерзнете

Участвуют в заплывах и мужчины, и женщины, не важен и возраст Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские моржи из клуба «Спектр» открыли сезон заплывов в проруби. Место для купания организовали на карьере Горский, вместе с отчаянными горожанами, которые совсем не боятся холода, побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как моржи окунаются в озеро (от фотографий вам и самим может стать холодно).

Как объяснил НГС руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов, для большинства активистов вчерашнее открытие не был началом осенне-зимних купаний.

— С появлением льда становится сложнее купаться самостоятельно, поэтому мы объединяемся. Лед нас объединяет, — отмечает Вячеслав.

Заплыв для любителей холода всегда начинается с одного — вырубить прорубь. Лед на карьере Горский (его также называют озеро Блюдце) уже толстый Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На момент начала собралось примерно 25 человек, всего за день искупались около 40 моржей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Неподготовленный человек, по словам Вячеслава, также может принять участие, многие из тех, кто приходит на открытие, никогда не закалялись, но захотели окунуться в прорубь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Чувствуете брызги холодной воды, которые разлетаются во все стороны? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Если же человек пришел замерзший, говорит организатор, лучше не окунаться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Заплывы моржи устраивают в основном для того, чтобы подготовиться к суровой новосибирской зиме.

— Прорубь мне лично помогает улучшить кровообращение рук и ног. На природе у меня меньше мерзнет тело, организм знает, как согреваться, пальцы быстро отходят от холода, — рассказывает Вячеслав Горюнов.

Чтобы разогреться на холоде, можно и побегать по белоснежному снегу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие плавают в холодной воде для здоровья организма, помогают заплывы и в эмоциональном плане: попросту выбрасывается адреналин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Моржам сначала сложно привыкнуть к зиме, но обычно они быстро адаптируются и в основном не мерзнут Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новички могут зайти в воду на столько минут, на сколько захотят, одни стоят в воде 5 секунд, другие могут проплавать минуту, всё зависит от организма Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









