Зима Новосибирские моржи открыли купальный сезон — 10 снимков, от которых вы замерзнете
Новосибирские моржи открыли купальный сезон — 10 снимков, от которых вы замерзнете
Участники говорят, что купание дает энергию и помогает здоровью
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Новосибирские моржи из клуба «Спектр» открыли сезон заплывов в проруби. Место для купания организовали на карьере Горский, вместе с отчаянными горожанами, которые совсем не боятся холода, побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как моржи окунаются в озеро (от фотографий вам и самим может стать холодно).
Как объяснил НГС руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов, для большинства активистов вчерашнее открытие не был началом осенне-зимних купаний.
— С появлением льда становится сложнее купаться самостоятельно, поэтому мы объединяемся. Лед нас объединяет, — отмечает Вячеслав.
Заплывы моржи устраивают в основном для того, чтобы подготовиться к суровой новосибирской зиме.
— Прорубь мне лично помогает улучшить кровообращение рук и ног. На природе у меня меньше мерзнет тело, организм знает, как согреваться, пальцы быстро отходят от холода, — рассказывает Вячеслав Горюнов.