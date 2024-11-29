Идет циклон из Северного Казахстана: как он отразится на погоде в Новосибирске

Снегопады придут в город Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ожидаются снежные выходные. На область идет циклон со северного Казахстана, из-за которого появится больше облачности и снег. Прогноз погоды на ближайшие три дня дали в Западно-сибирском метеоцентре.

— Температурный фон немножко будет уже в ночные часы повыше за счёт облачности, но днём всё равно сохраняется в том же пределе, как и было у нас, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

В субботу, 30 ноября, переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днем временами небольшой снег. Ночью будет -9…-11 градусов, днем -4…-6 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с, ночью местами порывы до 12 м/с.

В воскресенье, 1 декабря, преимущественно без осадков. Ночью температура опуститься до -9…-11 градусов, днем -6…-8 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В понедельник, 2 декабря, обещают небольшой снег. Ночью -10…-12 градусов, а днем поднимется до -5…-7 градусов. Ветер также юго-западный 4-9 м/с.