НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-10°

облачно, без осадков

ощущается как -13

1 м/c,

вос.

 752мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Деды Морозы собрали подарки
Где работает UnionPay
Кто строит новую Россию
Кризис авторынка
Копим на будущее
Актриса с ДЦП
Новости в Telegram
Зима Идет циклон из Северного Казахстана: как он отразится на погоде в Новосибирске

Идет циклон из Северного Казахстана: как он отразится на погоде в Новосибирске

Самые низкие температуры на выходных будут до -11 градусов

905
4 комментария

Снегопады придут в город

Источник:

В Новосибирске ожидаются снежные выходные. На область идет циклон со северного Казахстана, из-за которого появится больше облачности и снег. Прогноз погоды на ближайшие три дня дали в Западно-сибирском метеоцентре.

— Температурный фон немножко будет уже в ночные часы повыше за счёт облачности, но днём всё равно сохраняется в том же пределе, как и было у нас, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

В субботу, 30 ноября, переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днем временами небольшой снег. Ночью будет -9…-11 градусов, днем -4…-6 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с, ночью местами порывы до 12 м/с.

В воскресенье, 1 декабря, преимущественно без осадков. Ночью температура опуститься до -9…-11 градусов, днем -6…-8 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В понедельник, 2 декабря, обещают небольшой снег. Ночью -10…-12 градусов, а днем поднимется до -5…-7 градусов. Ветер также юго-западный 4-9 м/с.

Ноябрь в Новосибирске выдался необычно тёплым — часто столбики термометров показывали плюсовые значения. Совсем скоро в городе наступит первый зимний месяц. НГС спросил у синоптиков, следует ли ждать плюсовой температуры в декабре.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Прогноз Погода Декабрь
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
275239151
17 минут
Скорей бы снег!
Гость
15 минут
Одевайтесь в современную высокотехнологичную одежду. Теплые пуховики . Шапки. Ботинки и трико.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат из воинской части на Урале
Анонимное мнение
Мнение
Декабрьское новолуние в Стрельце — 2024: советы для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Евгений,39

Андрей,33

Алексей,24

Игорь,55

Наталья,42

Марина,53

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление