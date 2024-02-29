Магический и опасный день. Что нельзя делать 29 февраля, чтобы не навлечь на себя беду (народные приметы)

Считалось, что если с утра появился туман, значит, год будет богат на урожай. На небе облака высоко — весна будет солнечной, а пришла оттепель на 29 февраля, значит, весна будет затяжной. Кроме этого, сильный ветер в этот день был плохим знаком, от него старались как можно быстрее укрыться. Также люди верили, что сны, увиденные 29 февраля, вещие и скоро сбудутся.