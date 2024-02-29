Магический и опасный день. Что нельзя делать 29 февраля, чтобы не навлечь на себя беду (народные приметы)

Один раз в четыре года в календаре наступает особая дата — 29 февраля. С древности на Руси в это время отмечали Касьянов день или Касьян-Високос. Високосные годы всегда считались в народе несчастливыми. Верили, что они приносят всевозможные беды: неурожай, болезни, ссоры и другие несчастья. А 29 февраля, по преданиям, был одним из самых опасных дней года. Восточные славяне «на Касьяна» не работали и даже на улицу старались не выходить, чтобы не встретиться с нечистой силой. В этом материале рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать 29 февраля.
Более подробно о приметах этого дня — смотрите в видео выше.
История дня
Само название дня происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина. В русской православной церкви это день памяти преподобного. Однако всё, что в представлении предков было связано с этим днем, никак не соотносится с судьбой святого. Всё потому, что до XV века новый год на Руси начинался с марта — то есть после Касьянова дня наступал високосный год. Поэтому это обстоятельство создало святому такой недоброжелательный образ.
Что нельзя делать
Касьянов день считался одним из самых опасных в году. По суевериям 29 февраля на землю приходит Касьян, который зол на всё живое и завидует счастью. Наши предки верили, что святой злится на то, что день его памяти бывает только раз в четыре года. Древние восточные славяне настолько боялись Касьяна-Високоса, что вообще ничего не делали и даже не выходили на улицу до восхода солнца. Помимо этого, 29 февраля отказывались от работы, свадеб и пышных торжеств. Также не пускали посторонних людей к себе в дом на ночь (считалось, что это приведет к потере удачи и благополучия), не решали важные дела, связанные с финансами и недвижимостью. Еще из интересных суеверий: строго было запрещено поднимать потерянные кем-то кошельки и другие предметы.
А вот тем, кто родился в этот день, нельзя было рассказывать другим о своих планах и целях, иначе они могли не исполниться. Также верили, что именинников ждет непростая судьба.
Приметы погоды
Считалось, что если с утра появился туман, значит, год будет богат на урожай. На небе облака высоко — весна будет солнечной, а пришла оттепель на 29 февраля, значит, весна будет затяжной. Кроме этого, сильный ветер в этот день был плохим знаком, от него старались как можно быстрее укрыться. Также люди верили, что сны, увиденные 29 февраля, вещие и скоро сбудутся.