Прогноз погоды до конца недели в Новосибирске: что нас ждет на длинных выходных

В Новосибирске и Новосибирской области постепенно ослабятся морозы. Синоптики составили прогноз на ближайшие дни. Об этом НГС сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По словам Кичановой, ночью 23 февраля в областном центре установятся -26…-28 градусов, в пригороде до -32 градусов. Днем вероятны -16…-18 градусов.
Ночью 24 февраля ожидается температура -25…-27 градусов, а днем -15…-17 градусов. Ветер будет слабый, переменный. В ночь на 25 февраля в городе возможны -22…-24 градуса; днем потеплеет до -12…-14 градусов, местами прогнозируется небольшой снег.
Пока на предстоящую ночь в НСО обещают -30…-35 градусов, местами -23…-28 градусов. Днем 23 февраля вероятна температура -15…-20 градусов.
Как и в Новосибирске, в субботу и воскресенье в регионе ожидается небольшой снег — вместе с этим к понедельнику 26 февраля придет повышение до -8…-13 градусов.
— Осталось немного, и будет уже более комфортная температура, — говорит Наталья Кичанова.
Ранее Новосибирск пережил февральский дождь: показывали на фото, как лужи превращались в лед.