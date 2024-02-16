«Говорить о приходе весны очень рано»: какие еще сюрпризы выкинет погода в ближайший месяц

В середине февраля погода решила напомнить жителям России, что такое настоящая зима. Арктический циклон обрушился на Свердловскую область, в Москве из-за сильнейшего снегопада встал весь транспорт, а жителей Ярославля предупредили о сильной метели. А ведь меньше чем через две недели весна — может, хоть в марте наконец-то потеплеет? Мы спросили об этом главного метеоролога России Романа Вильфанда — вот что он ответил.

