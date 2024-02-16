«Говорить о приходе весны очень рано»: какие еще сюрпризы выкинет погода в ближайший месяц

В середине февраля погода решила напомнить жителям России, что такое настоящая зима. Арктический циклон обрушился на Свердловскую область, в Москве из-за сильнейшего снегопада встал весь транспорт, а жителей Ярославля предупредили о сильной метели. А ведь меньше чем через две недели весна — может, хоть в марте наконец-то потеплеет? Мы спросили об этом главного метеоролога России Романа Вильфанда — вот что он ответил.
Что сейчас происходит с погодой
Как объяснил нам Роман Вильфанд, в том, что во многих регионах резко похолодало, нет ничего удивительного — для зимы характерна изменчивость погоды.
— Сейчас по всей территории страны идут зимние процессы, и на большей части территории России ожидается температура ниже нормы, — рассказал Роман Вильфанд. — В Приволжском крае, на Урале и Сибири до конца недели простоят морозы. В Свердловской и Челябинской областях температура может опуститься до 40 градусов ниже нуля.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Сильнейшие морозы также ожидаются на всей азиатской части страны: в Кемеровской, Омской и Псковской областях столбики термометра понизятся до –35 градусов. В Якутии погода опустится на 4–5 градусов ниже нормы — до 45 градусов ниже нуля.
Зато жителям западной части России повезет: в выходные, 17–18 февраля, температура поднимется.
— В Москве и Центральной России очень необычная ситуация: циклоны с востока и запада сформировали перемещение воздушных масс, ожидаются быстрые изменения погоды, — отметил Роман Вильфанд. — Сегодня-завтра температура на 5–6 градусов ниже нормы, но в выходные уже сильно потеплеет. А в первых числах марта в регионе снова похолодает.
Если сибиряки ощутили зимние морозы, то жители некоторых южных регионов, наоборот, пережили пару весенних дней: например, в Краснодарском крае и Ставрополе на этой неделе погода превысила норму на 12–14 градусов.
— Вот в этих регионах наступила по-настоящему весенняя погода. В Сочи дневная температура была около 20 градусов — это называется февральскими окнами, но скоро в этих регионах ожидается уже привычные для зимы 4–5 градусов, — объяснил метеоролог.
Ждать ли весну в марте
До марта остается всего пара недель, и в сорокоградусные морозы начинаешь с надеждой смотреть на новую страницу календаря. Но Роман Вильфанд посоветовал нашим читателям не очаровываться скорым началом весны, ведь календарный и климатический месяц — не одно и то же.
— Когда наступит весна — довольно образный вопрос. Должны быть какие-то признаки: грачи прилетели, переход через ноль градусов, сход снежного покрова, — объяснил Роман Вильфанд. — Сегодня говорить о приходе весны еще очень рано — март по погоде это зимний месяц, в который густота снега зачастую оказывается максимальной. Не нужно ассоциировать 1 марта с началом весны.
Метеоролог также отметил, что обычно под началом весны понимают потепление до нуля градусов. Сейчас точно предсказать, когда именно это наступит, нельзя, но если ориентироваться по климатической норме, то мерзнуть нам осталось меньше месяца.
— Дата перехода через ноль градусов обычно бывает в начале третьей декады марта. Это не прогноз, — подчеркнул Роман Вильфанд, — сход снега происходит в начале апреля. Если рассчитывать на умеренную погоду, то это происходит в этих числах.