Когда там уже тепло? Отвечает главный синоптик страны

В Ленинградской области через несколько дней станет еще холоднее — с 12 по 14 января погода будет держаться в районе -23 градусов мороза. Похолодает и в Ненецком автономном округе: с 10 по 14 сентября ожидаются морозы в районе -26… -33 градуса. В Архангельской области с сегодняшнего дня и до конца недели столбик термометра будет показывать -25… -31 градус.



— В Центральном федеральном округе: в Московской, Тверской, Смоленской областях с 12 по 14 января температура будет на 8–12 градусов ниже нормы — морозы достигнут 23–27 градусов, — заявил Роман Вильфанд. — К югу от Москвы, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской области температура опустится до -22 градусов — это очень низкая температура для этого региона.

