freedom
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 1/10
usd 89.69
eur 99.19
СрочноГлавные звездные скандалы в 2023-м
Все новости
Все новости

Народные приметы в день Ильи Муромца: что сделать 1 января, чтобы привлечь удачу и богатство в 2024 году

Рассказываем о народных приметах, которые помогут определить, каким будет год

211
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Надежда Александрова

Первый день года, 1 января, на Руси чтили память Ильи Муромца — былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха. В этот день наши предки старались придерживаться важных правил и соблюдали народные приметы, чтобы предстоящий год был счастливым и удачным. А какие именно традиции были в этот день — сейчас расскажем.

В коротком видео выше собрали народные приметы на первые дни января. По ним можно определить, каким будет следующий год.

Что можно делать 1 января:

  • в первый день года нужно обязательно отдыхать. Не стоит тяжело трудиться, иначе весь год будет тяжелым;
  • продавцам в этот день важно было уступить первому покупателю, чтобы весь год торговля была успешной;
  • встречать Новый год важно в обновках, тогда год будет хорошим и богатым на покупки;
  • считалось, что идти в новый год с долгами — плохая примета, поэтому старались рассчитаться со всеми до наступления января;
  • Новый год нужно встречать с хорошим настроением, тогда он будет счастливым и успешным.

Что нельзя делать 1 января:

  • в этот день нельзя выносить мусор, считается, что с ним исчезнет из дома благополучие и удача. Лучше перенести уборку на 2 января;
  • нельзя устраивать скандалы, выяснять отношения — иначе с этим человеком помиритесь вы не скоро;
  • 1 января старались не сидеть дома, а гулять и веселиться. Считалось, что если первым человеком 1 января встретить мужчину — к удаче.

Народные приметы:

  • если ночью на небе много звезд, летом будет хороший урожай;
  • какая погода будет 1 января — таким будет и начало лета;
  • сильные морозы в день Ильи обещали жаркое лето;
  • теплый день — к позднему приходу весны и холодному маю.
Народные приметы1 январяКалендарьПогодаПравославный праздник
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter