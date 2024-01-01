Народные приметы в день Ильи Муромца: что сделать 1 января, чтобы привлечь удачу и богатство в 2024 году

Первый день года, 1 января, на Руси чтили память Ильи Муромца — былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха. В этот день наши предки старались придерживаться важных правил и соблюдали народные приметы, чтобы предстоящий год был счастливым и удачным. А какие именно традиции были в этот день — сейчас расскажем.
В коротком видео выше собрали народные приметы на первые дни января. По ним можно определить, каким будет следующий год.
Что можно делать 1 января:
- в первый день года нужно обязательно отдыхать. Не стоит тяжело трудиться, иначе весь год будет тяжелым;
- продавцам в этот день важно было уступить первому покупателю, чтобы весь год торговля была успешной;
- встречать Новый год важно в обновках, тогда год будет хорошим и богатым на покупки;
- считалось, что идти в новый год с долгами — плохая примета, поэтому старались рассчитаться со всеми до наступления января;
- Новый год нужно встречать с хорошим настроением, тогда он будет счастливым и успешным.
Что нельзя делать 1 января:
- в этот день нельзя выносить мусор, считается, что с ним исчезнет из дома благополучие и удача. Лучше перенести уборку на 2 января;
- нельзя устраивать скандалы, выяснять отношения — иначе с этим человеком помиритесь вы не скоро;
- 1 января старались не сидеть дома, а гулять и веселиться. Считалось, что если первым человеком 1 января встретить мужчину — к удаче.
Народные приметы:
- если ночью на небе много звезд, летом будет хороший урожай;
- какая погода будет 1 января — таким будет и начало лета;
- сильные морозы в день Ильи обещали жаркое лето;
- теплый день — к позднему приходу весны и холодному маю.