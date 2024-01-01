Народные приметы в день Ильи Муромца: что сделать 1 января, чтобы привлечь удачу и богатство в 2024 году

Первый день года, 1 января, на Руси чтили память Ильи Муромца — былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха. В этот день наши предки старались придерживаться важных правил и соблюдали народные приметы, чтобы предстоящий год был счастливым и удачным. А какие именно традиции были в этот день — сейчас расскажем.