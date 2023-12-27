Народные приметы на Трифонов день: что делать 28 декабря, чтобы следующий год был радостным

По народному календарю 28 декабря 2023 года отмечается Трифонов день, а по православному — день святого Трифона Печенгского. На Руси преподобного Трифона считали покровителем моряков. К нему они обращались с молитвами в случае опасности. Все, кто так или иначе связан с морем, в день, названный в честь святого, идут в церковь и ставят Трифону свечу. В этот день наши предки по погоде пытались предсказать, что же ждет их ближайшие месяцы. Делимся с вами народными приметами.

