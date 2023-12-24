freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 91.94
eur 101.29
СрочноВ Новосибирской области «Газель» сбила пешеходов
Все новости
Все новости

До +2 градусов: какой будет последняя неделя 2023 года — изучаем погодные сервисы

Неделя будет теплой, но облачной и снежной

832

Из-за теплой погоды в Новосибирске появляется туман

Поделиться

В Новосибирске в последнюю неделю 2023 года сохранится теплая погода. По данным некоторых погодных сервисов, температура может подняться до +2 градусов. НГС изучил прогнозы с разных сайтов на следующую неделю.

Самым холодным днем станет понедельник

Самым холодным днем станет понедельник

Поделиться

По данным сервиса «Гисметео», всю неделю будет идти снег с дождем. Самыми теплыми днями станут вторник и среда — температура поднимется до +1 градуса. Похолодание может случиться ближе к выходным. В субботу ночью температура опустится до -8 градусов.

К воскресенью температура опустится до <nobr class="_">-14 градусов</nobr>

К воскресенью температура опустится до -14 градусов

Поделиться

«Яндекс.Погода» сообщает, что во вторник температура поднимется до +2 градусов. Неделю будет облачной. В середине недели, в четверг, температура задержится на нуле и постепенно начнет холодать. К воскресенью, 31 декабря, может похолодать до -10 градусов.

Сервис пишет, что в конце недели будет снежная и теплая погода

Сервис пишет, что в конце недели будет снежная и теплая погода

Поделиться

Сервис world-weather также прогнозирует теплую погоду. По их данным, самым теплым днем станет пятница, когда температура поднимется до +2 градусов. А вот понедельник будет прохладным: от -8 градусов утром до -6 градусов вечером. Дальше будет потепление до +1 градуса во вторник и в среду ночью. Всю неделю будет облачно.

Вчера, 23 декабря, Новосибирск накрыл густой туман. Завеса образовалась утром и сохранилась в вечернее время. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел, как выглядел город вечером.

По теме

ПогодаПрогнозНовосибирскСервисы
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter