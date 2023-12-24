До +2 градусов: какой будет последняя неделя 2023 года — изучаем погодные сервисы

В Новосибирске в последнюю неделю 2023 года сохранится теплая погода. По данным некоторых погодных сервисов, температура может подняться до
По данным сервиса «Гисметео», всю неделю будет идти снег с дождем. Самыми теплыми днями станут вторник и среда — температура поднимется до
«Яндекс.Погода» сообщает, что во вторник температура поднимется до
Сервис world-weather также прогнозирует теплую погоду. По их данным, самым теплым днем станет пятница, когда температура поднимется до +2 градусов. А вот понедельник будет прохладным: от
Вчера, 23 декабря, Новосибирск накрыл густой туман. Завеса образовалась утром и сохранилась в вечернее время. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел, как выглядел город вечером.