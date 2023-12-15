Просто взгляните на небо. По народным приметам определяем, какой будет весна 2024 года

Скоро православные христиане будут отмечать еще один праздник. 17 декабря — день памяти святой великомученицы Варвары Илиопольской, которая приняла крещение наперекор отцу и в итоге была казнена им. В народе считается, что с этого дня начинаются самые сильные морозы. На Руси 17 декабря (4 декабря по старому стилю) отмечали Варварин день, который также называли «Варварины морозы», «Варюха», «Заваруха». Обычно в это время морозы были такими крепкими, что крестьяне боялись выйти наружу, боясь застудиться. По погоде в этот день люди определяли, какой будет весна.