Тепло уже идет: главный синоптик страны рассказал, когда отступят лютые холода

Аномальные морозы продолжают бушевать в регионах России. С самого начала декабря столбик термометра опустился на 20 градусов ниже нормы: в Северо-Западном и Центральном федеральных округах температура продолжает держаться ниже -35 градусов. На севере Поволжья, в Кировской области и Пермском крае морозы доходят до -40 градусов. В Кургане из-за непогоды школьников перевели на домашнее обучение, а в Свердловской области заморозки буквально разрывают батареи и выводят из строя котельные.
По словам метеоролога Романа Вильфанда, в некоторые регионы России тепло придет уже на этой неделе.
— Страна наша огромная, и в разных регионах обстановка и ситуация разная. На европейской территории России постепенно температура начнет повышаться с сегодняшнего дня, — отметил Роман Вильфанд. — С юго-запада уже поступает теплый воздух, но теплый в зимнем исполнении. Температура ожидается ниже нормы всего на 2–3 градуса.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Метеоролог напомнил, что еще в прошлую субботу температура в Москве была ниже нормы на 10 градусов, так что такое изменение уже можно считать резким повышением температурного фона. Однако вместе с теплом в Московскую область придут сильные осадки.
— Уже сегодня вечером начнет постепенно сказываться влияние циклона, который приближается с запада. Этот циклон будет насыщен влагой, что будет обуславливать осадки, — подчеркнул метеоролог. — С ночи сегодняшнего дня начнется более интенсивное выпадение снега в Москве и Центральном Черноземье, который будет идти в течение каждого дня недели. Сугробы вырастут до максимальных размеров.
А вот жителям центральной России и восточных регионов стоит готовиться к морозной неделе.
— Юго-восточные ветры обусловят холодную погоду в течение всей недели в Заволжье, на всем Урале и в самых густонаселенных районах Западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях — там действие антициклона продолжается, — предупредил Роман Вильфанд.
Метеоролог также назвал единственные регионы, в которых температура на неделе будет выше нормы — в Магаданской области, на Чукотке и востоке Якутии температура ожидается на 10–15 градусов выше нормы.
— В Магаданской области температура будет от -1 до -6 градусов — это же теплая погода. В Колымском крае температура будет
В Уральском регионе, по словам Романа Вильфанда, погода наладится ближе к выходным. Температура будет лишь на 4 градуса ниже нормы. Но это не значит, что морозы полностью отступят от региона.
— Тут не нужно фантазировать, метеорологи существенно повысили надежность прогнозов на 6–7 суток, но дальше сказать сложно — возможно и потепление, и возвращение морозов, — заключил Роман Вильфанд.