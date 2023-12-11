Тепло уже идет: главный синоптик страны рассказал, когда отступят лютые холода

Метеоролог напомнил, что еще в прошлую субботу температура в Москве была ниже нормы на 10 градусов, так что такое изменение уже можно считать резким повышением температурного фона. Однако вместе с теплом в Московскую область придут сильные осадки.



— Уже сегодня вечером начнет постепенно сказываться влияние циклона, который приближается с запада. Этот циклон будет насыщен влагой, что будет обуславливать осадки, — подчеркнул метеоролог. — С ночи сегодняшнего дня начнется более интенсивное выпадение снега в Москве и Центральном Черноземье, который будет идти в течение каждого дня недели. Сугробы вырастут до максимальных размеров.

