И хорошо, что холодно: о чем говорят морозы на Сойкин день

Как и во многие другие приметные дни, на Сойкин день принято было определять погоду — на ближайшее и чуть более далекое будущее. Наблюдая за природой, наши предки подметили: если на небе светят яркие звезды, стоит ждать заморозков, если тусклые — грядет потепление. Кроме того, розоватые кольца вокруг лунного диска скажут о том, что надвигаются сильные холода, темная ночь предвещает снегопад. Также считается, что если на Сойкин день резко потеплело, то в ближайшее время стоит ожидать сильного и длительного похолодания, а морозная и сухая погода говорит о лете, обещая, что оно будет жарким и засушливым.