И хорошо, что холодно: о чем говорят морозы на Сойкин день

По народному календарю сегодня, 11 декабря, празднуется Сойкин день. Совсем озябнув от крутых декабрьских заморозков, мы решили проверить, что народная мысль говорит о холодной погоде в этот день. А может быть, приметы даже расскажут, когда будет, наконец, тепло?
Сойкин день получил свое название благодаря птицам — сойки начинают перебираться на зиму ближе к людям, а приметы сулят перемены в судьбе всем, кто встретит сойку на улице.
На Сойкин день обычно гадали о деньгах. Для этого нужно было пойти к ближайшему колодцу и послушать воду: если слышится плеск или мелодичный звон — весь следующий год будет прибыльным, ну а если тихо в колодце, то особого достатка можно не ждать.
Как и во многие другие приметные дни, на Сойкин день принято было определять погоду — на ближайшее и чуть более далекое будущее. Наблюдая за природой, наши предки подметили: если на небе светят яркие звезды, стоит ждать заморозков, если тусклые — грядет потепление. Кроме того, розоватые кольца вокруг лунного диска скажут о том, что надвигаются сильные холода, темная ночь предвещает снегопад. Также считается, что если на Сойкин день резко потеплело, то в ближайшее время стоит ожидать сильного и длительного похолодания, а морозная и сухая погода говорит о лете, обещая, что оно будет жарким и засушливым.