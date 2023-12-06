Какой будет зима? Определяем по народным приметам в День святой Екатерины

Православные христиане 7 декабря отмечают День великомученицы Екатерины Александрийской. В народе еще его называли Екатерина Санница, Праздник девичьей судьбы, Екатерина Женодавица или Екатеринин день. Святая считается покровительницей любви и брака. В этот день девушки гадали о суженом, молились о хороших женихах, а парни просили святую уберечь их от злой жены. Молились святой и те, кто не мог дождаться пополнения в семье. Считалось, что искренняя просьба, обращенная к Екатерине, помогает избавиться от бесплодия и забеременеть вскоре после праздника.
В видео выше коротко рассказали о народных приметах в Екатеринин день.
По погоде в этот день предки пытались предугадать, какой будет зима и следующий год. Так, если вокруг луны ночью замечали светящиеся круги, ждали скорых морозов. Маленькие звезды на небе указывали на снегопад в следующий день. Ясная погода на Екатеринин день предвещала морозную зиму с метелями. Оттепель также указывала на холода в середине декабря. Если к 7 декабря еще не выпал снег, значит, следующий год обещает быть неурожайным.