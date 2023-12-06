Какой будет зима? Определяем по народным приметам в День святой Екатерины

Православные христиане 7 декабря отмечают День великомученицы Екатерины Александрийской. В народе еще его называли Екатерина Санница, Праздник девичьей судьбы, Екатерина Женодавица или Екатеринин день. Святая считается покровительницей любви и брака. В этот день девушки гадали о суженом, молились о хороших женихах, а парни просили святую уберечь их от злой жены. Молились святой и те, кто не мог дождаться пополнения в семье. Считалось, что искренняя просьба, обращенная к Екатерине, помогает избавиться от бесплодия и забеременеть вскоре после праздника.