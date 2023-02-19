Потепление до +3 градусов и резкое похолодание: какой будет погода в Новосибирске — изучаем сервисы

В Новосибирске вчера, 18 февраля, начался фестиваль «Иглу-2023». В соревновательной части в этом году, как рассказал НГС один из организаторов Вячеслав Горюнов, было 2080 человек — это 327 команд. Фотокорреспондент НГС побывал на мероприятии и запечатлел строительство города эскимосов.