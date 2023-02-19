Потепление до +3 градусов и резкое похолодание: какой будет погода в Новосибирске — изучаем сервисы

В Новосибирске с каждой неделей становится всё теплее и приближается весна. Некоторые сервисы на следующей неделе обещают потепление до +3 градусов. НГС изучил погодные сервисы и узнал, какими будут последние зимние дни.
«Яндекс.Погода» обещают потепление среди недели до +3 градусов. Начало и конец недели правда будет всё еще холодным. В понедельник обещают -7, в воскресенье — -8 градусов. Во вторник может быть снежно. В другие дни будет или небольшой снег, или пасмурно.
У сервиса «Гисметео» прогноз не такой теплый, как у «Яндекса». В пятницу, возможно, потепление до
По данным сервиса World-weather, неделя будет теплой, а к следующим выходным стоит ждать похолодания. В понедельник будет -9 градусов тепла, а вот в четверг и пятницу температура поднимется выше нуля. В пятницу будет +3 градуса. Самой холодной ночью станет понедельник —
В Новосибирске вчера, 18 февраля, начался фестиваль «Иглу-2023». В соревновательной части в этом году, как рассказал НГС один из организаторов Вячеслав Горюнов, было 2080 человек — это 327 команд. Фотокорреспондент НГС побывал на мероприятии и запечатлел строительство города эскимосов.