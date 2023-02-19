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Потепление до +3 градусов и резкое похолодание: какой будет погода в Новосибирске — изучаем сервисы

В длинные выходные ожидается потепление

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Несколько дней на следующей неделе будет идти снег

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В Новосибирске с каждой неделей становится всё теплее и приближается весна. Некоторые сервисы на следующей неделе обещают потепление до +3 градусов. НГС изучил погодные сервисы и узнал, какими будут последние зимние дни.

Потепление в длинные выходные сменится похолоданием

Потепление в длинные выходные сменится похолоданием

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«Яндекс.Погода» обещают потепление среди недели до +3 градусов. Начало и конец недели правда будет всё еще холодным. В понедельник обещают -7, в воскресенье — -8 градусов. Во вторник может быть снежно. В другие дни будет или небольшой снег, или пасмурно.

По данным «Гисметео», в Новосибирске возможен мокрый снег во вторник, четверг и пятницу

По данным «Гисметео», в Новосибирске возможен мокрый снег во вторник, четверг и пятницу

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У сервиса «Гисметео» прогноз не такой теплый, как у «Яндекса». В пятницу, возможно, потепление до +1 градуса. Неделя будет снежной. Особенно сильный снегопад стоит ждать во вторник. Температура будет колебаться от -7 градусов в понедельник до +1 градуса. В среду и четверг ожидается всего -1 градус.

К субботу в городе может подняться ветер <nobr class="_">5 м/с</nobr>

К субботу в городе может подняться ветер 5 м/с

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По данным сервиса World-weather, неделя будет теплой, а к следующим выходным стоит ждать похолодания. В понедельник будет -9 градусов тепла, а вот в четверг и пятницу температура поднимется выше нуля. В пятницу будет +3 градуса. Самой холодной ночью станет понедельник — -15 градусов.

В Новосибирске вчера, 18 февраля, начался фестиваль «Иглу-2023». В соревновательной части в этом году, как рассказал НГС один из организаторов Вячеслав Горюнов, было 2080 человек — это 327 команд. Фотокорреспондент НГС побывал на мероприятии и запечатлел строительство города эскимосов.

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